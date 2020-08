Messi comunica al Barça que no es presentarà a les proves PCR d'avui

Leo Messi es manté ferm en la decisió de no continuar al Barça. L'astre argentí no es presentarà avui a les proves PCR previstes per a tota la plantilla i prèvies al començament dels entrenaments demà. Messi ho va fer saber ahir a la tarda al club a través dels seus advocats, deixant ben clar altre cop que no pensa continuar al Barça. En aquest sentit, el club blaugrana va decidir ahir trencar amb el seu bufet d'advocats perquè estava assessorant al mateix temps Leo Messi en l'afer de la seva sortida. Tot plegat dibuixa un escenari encara més incert amb l'argentí tensant la corda i el club refusant la idea de deixar-lo anar de franc. Malgrat que el president Josep Maria Bartomeu ha fet saber que plegarà si Messi continua, la realitat és que res sembla que pugui fer canviar d'idea l'argentí. La qüestió és ara veure si hi ha alguna sortida a l'atzucac i si el millor jugador de la història té una sortida digna del Barça. De moment, el Manchester City i Pep Guardiola continuen atents al cas a l'espera de veure com evoluciona tot plegat. El conjunt britànic podria ser el destí escollit per Messi per jugar aquesta temporada. Sigui com sigui, demà mateix la plantilla comença els entrenaments i ho farà, més que previsiblement, sense Leo Messi, perquè avui no s'haurà sotmès al test de coronavirus. Un nou torçabraç de l'argentí a Bartomeu.

Mentrestant, després d'una visita al cardiòleg a Holanda, Ronald Koeman ja torna a ser a Barcelona i ahir al matí es va reunitr amb el secretari tècnic, Ramon Planes, en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. D'aquí a menys de tres setmanes començarà una nova edició de la Lliga i al Barcelona encara li queda molta feina per fer en els despatxos per renovar la seva plantilla amb el cas Messi sobre la taula i que Koeman hagi comunicat que no compta amb Luis Suárez, Ivan Rakitic, Arturo Vidal i Samuel Umtiti. Per la seva banda, Koeman ha comunicat a Braithwaite que de moment començarà la pretemporada perquè vol veure'l en acció. Un cop avaluat el rendiment del davanter danès fitxat a l'hivern del Leganés, l'entrenador holandès decidirà si es queda o és traspassat.