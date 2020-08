Messi no es presenta a les proves PCR; Suárez sí

Messi, com ja va avisar el dissabte, no es va presentar en el matí d'aquest diumenge a les proves PCR del FC Barcelona (estava citat a les 10:15 h) prèvies a l'inici dels entrenaments de demà dilluns. En canvi, Luis Suárez, a qui Ronald Koeman va comunicar que no comptava amb ell, sí que ha anat a la cita.

D'aquesta manera, s'obre un capítol més del conflicte contractual entre el jugador argentí i el club blaugrana. Messi i els seus advocats consideren que ja s'ha fet efectiva la clàusula alliberadora que tenia a la fi de cada temporada des que va renovar el 2017 i que, per tant, ja no es deu al FC Barcelona.

De moment, també han passat per les instal·lacions de la Ciutat Esportiva Joan Gamper jugadors com Arturo Vidal (un altre dels descartats per Koeman), Gerard Piqué, Jordi Alba, Ousmane Dembélé, Ter Stegen i Clement Lenglet.