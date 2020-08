Olot i Llagostera esperen amb incertesa la data de l'inici de la nova temporada

«Estem vivint una situació d'expectació i desconcert», descriu el president de l'Olot Joan Agustí que revela que «aquesta setmana els equips catalans de Segona B vam tenir una reunió amb el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, per intentar que defensés les nostres propostes a la Federació Espanyola de Futbol». Algun d'aquests suggeriments va ser la coneixença dels grups que conformaran la categoria de bronze. «Vam defensar que desitjem que els conjunts catalans de Segona Divisió B estiguin en grups dispersos sigui quina sigui la quantitat d'aquests», explica Agustí, que afegeix que en el context de la concentració telemàtica amb Joan Soteras «encara no sabíem l'esborrany del CSD publicat divendres». Un comunicat que impera als equips de Segona Divisió B, entre d'altres categories futbolístiques, a realitzar proves PCRs 72 hores abans de la pràctica d'aquest esport. «Una situació inviable econòmicament parlant per a nosaltres i molts equips perquè a hores d'ara ja tenim el pressupost tancat per enguany», aclareix Agustí. Tot i això, i a l'espera d'algun anunci o comunicat oficial, els olotins es van posar les botes per primer cop el dilluns 24 d'agost.

A Llagostera també han iniciat els entrenaments, ho van fer una setmana abans, exactament el dilluns 17 d'agost a l'expectació del que pugui esdevenir-se. Des de l'entitat llagosterenca defensen un discurs similars als de la comarca de la Garrotxa. Respecte a com està essent el dia a dia allà, la presidenta del club blaugrana, Isabel Tarragó, afirma que «amb molta incertesa i sobretot avançant-nos a les notícies que ens puguin arribar ja que a dia d'avui no sabem res». Tarragó també ha tingut unes paraules respecte a la reunió telemàtica, anterioment esmentada, dels equips catalans de Segona Divisió B amb Joan Soteras. «Vam donar la nostra opinió i vam suggerir propostes», comenta Tarragó, que diu que «aquestes proposicions «seran defensades demà per Soteras a Madrid en un aplec on es reuniran els dinou presidents de les diferents federacions territorials». Respecte a aquesta trobada, la presidenta llagosterenca exposa que «tenim la convicció que Joan Soteras defensarà tot allò que li hem dit, però serà difiícil ja que es realitza en votació davant dels divuit membres restants». Tot i això es mostra optimista ja que «tinc consciència que el president de la Catalana ha estat parlant amb presidents d'altres federacions per tal de poder obtenir el seu vot». Un dels suggeriments de la reunió es basa en com estaran repartits els equips catalans en la nova categoria de bronze. «Com Agustí, entenc que si els conjunts de Catalunya estan repartits en diversos grups o subgrups serà millor. Ja hem vist en els darrers anys que el grup tercer de Segona B ha sigut sempre dels més competitius i exigents», exposa. Per acabar, Tarragó també va voler deixar pal·lesa la seva opinió sobre el comunicat del Consell Superior d'Esports i les proves PCR: «Són força cares, no ens entra en el nostre pressupost. Seria inviable fer-ne a cada partit a membres del club, no només als jugadors. Si són obligatòries, entenc que hauríem de rebre ajuda», conclou Tarragó.