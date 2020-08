Barça-Elx i Madrid-Getafe, en la jornada inaugural de Primera divisió

El calendari de Primera divisió ja està sortejat. D'aquesta manera, s'ha designat que el Barça-Elx (el botxí del Girona a la promoció), i el Madrid-Getafe, siguin dos dels partits inaugurals, tot i que com l'Atlètic-Sevilla, no es jugaran el cap de setmana del 12-13 de setembre, com la resta dels duels, sinó que quedaran ajornats perquè els seus protagonistes van acabar la temporada passada més tard jugant a Europa o al play-off. Els clàssics també tenen data: Barça-Madrid el 25 d'octubre al Camp Nou, en la jornada 7, i Madrid-Barça al Bernabéu l'11 d'abril de 2021 en la 30ena data del campionat.

La primera jornada segons el sorteig és aquesta:

Alabès-Betis

Atlètic-Sevilla

Barça-Elx

Eibar-Celta

Cadis-Osasuna

Granada-Athletic

R. Madrid-Getafe

Vila-real-Llevant

Valladolid-R. Societat

Vila-real-Osca

Consulta el calendari complet de Primera Divisió aquí.