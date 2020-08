jordi calavera rescindeix contracte amb l'Eibar

L'Eibar va anunciar ahir la sortida del lateral Jordi Calavera, cedit al Girona l'última temporada i a qui li quedava un any més de contracte. D'aquesta manera el futbolista és lliure i podria ser més fàcil un possible retorn a Montilivi. Calavera va disputar els tres partits de Copa contra Linares, Cartagena i Vila-real, i a la Lliga va comptar amb nou aparicions més una de testimonial al play-off, a Elx. En total va jugar 590 minuts a Segona, convertint-se en el suplent de Maffeo per la banda dreta i podria ser una opció per a Quique Cárcel.