Messi tensa més la corda i La Lliga diu que si vol sortir haurà de pagar

Després d'analitzar les «diferents interpretacions publicades en els últims dies en diferents mitjans de comunicació» i concloure que «algunes d'elles contradictòries entre si», La Liga va emetre ahir un comunicat per aclarir la situació contractual entre Messi i el Barça agafant-se «al contracte del jugador amb el seu club». Així dona la raó al club, assegurant que si l'astre vol marxar, ha de pagar la clàusula. Tot això, el dia que Messi va tensar més la corda no presentant-se, com havia amençat, a les proves PCR.

«El contracte es troba actualment vigent i compta amb una 'clàusula de rescissió' aplicable en el cas que Messi decidís instar l'extinció unilateral anticipada del mateix, efectuada d'acord amb l'article 16 de Reial Decret 1006/1985, de 26 de juny, pel qual es regula la relació laboral especial dels esportistes professionals», va explicar l'organisme. Per això, va avisar que «en compliment de la normativa aplicable, i seguint el procedir que correspon en aquests supòsits, La Liga no efectuarà el tràmit de visat previ de baixa federativa al jugador si no ha abonat prèviament l'import de la clàusula».

D'aquesta manera, l'organisme presidit per Javier Tebas avala la versió del club blaugrana i nega la de l'argentí, que ahir no va presentar-se a les proves PCR realitzades a la primera plantilla entenent que el seu contracte ha expirat -Luis Suárez sí que se les va fer. En aquest sentit, Messi no assistirà aquesta tarda al primer entrenament del curs (17.30) i obre un capítol més en el conflicte contractual per la seva sortida.

Els advocats del jugador van enviar dimarts passat un burofax al club per comunicar el seu desig de marxar acollint-se a la clàusula alliberadora que es va incloure en el contracte signat el 2017 i que li permet anar-se'n lliure al final de cada temporada. Però, en el contracte, s'especifica el 10 de juny com la data límit. L'argument de l'argentí és que aquesta és una temporada atípica a causa de la pandèmia del coronavirus, la qual cosa va retardar el final de curs fins al 23 d'agost.

Fent ús de l'excepcionalitat del moment, Messi i els seus advocats consideren que amb l'enviament del burofax van fer efectiva la clàusula alliberadora i que ja no es deu al Barça com a treballador. Per tant, tampoc va presentar-se a les proves PCR. El Barça, per la seva banda, s'agafa a la data límit del 10 de juny i el remet a la clàusula de rescissió de 700 milions d'euros si vol marxar. El club pot obrir-li un expedient de sanció greu, si així ho creu convenient, per no fer-se el PCR.

Hagués estat contradictori amb el seu primer burofax que Messi s'hagués presentat a les proves PCR ja que els seus assessors consideren que el contracte s'ha extingit. «No ha d'anar a entrenar-se ni cobrar el seu salari», va aclarir a EFE Marc Mas, advocat i membre de les comissions jurídica i disciplinària del Barça entre 2010 i 2015. «L'esperit del contracte seria el que podria tenir a favor Messi, mentre que el club compta amb el pacta sunt servanda i s'acull al fet que el signat és el que val», va assenyalar Juan de Dios Crespo, advocat especialitzat en dret esportiu. «És un fet que la temporada va ser atípica», afegeix.

«Si la data de sortida s'identifica amb una data concreta, i així ho sembla, està clar que passada aquesta data el dret de sortida ha caducat», sentencia Mas. «El caràcter excepcional de la clàusula obliga a interpretar-la de manera restrictiva i segons el seu tenor literal». L'excepcionalitat rau en el fet que «el seu exercici implica poder donar per resolt unilateralment i sense indemnització per al club el contracte de treball, que finalitzaria naturalment l'any que ve». Segons Mas, la data del 10 de juny en cap moment s'emmarca en referència a la finalització de la temporada. «És una data certa, fins a la qual (fins a les 24 h del 10 de juny) és possible exercitar la clàusula». Avui Messi tampoc anirà al primer entrenament. Un capítol més d'un tens serial.