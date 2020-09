La Federació fixa el 18 d'octubre com a data d'inici de Segona B i Tercera

Segona B i Tercera ja tenen la data. Els equips van haver d'esperar fins ahir per conèixer el futur immediat de la competició, però, si no hi ha cap imprevist, per fi poden posar fil a l'agulla a la seva pretemporada agafant el 18 d'octubre com a referència per començar el nou curs. Així ho va confirmar la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), amb un format que inclou una primera fase en subgrups i una segona on els millors de cada un lluitaran per promocionar i la resta, per evitar el descens o per entrar a la nova Sergona B Pro del curs 2021/22.

«Estem contents que a 31 d'agost la Federació hagi donat una data d'inici de la competició perquè deixem enrere un llarg període d'incertesa. Era difícil poder planificar la pretemporada amb entrenaments, amistosos...», exclamava el director esportiu de l'Olot, Sergi Raset. Per la seva part, l'entrenador del Llagostera, Oriol Alsina, també ho va celebrar: «És magnífic perquè a partir d'ara tenim sis setmanes, a partir de dilluns, per poder preparar el millor possible el primer partit de Lliga».

Després de mesos de silenci, la RFEF també va avançar la distribució dels grups de Segona Divisió B per a la temporada 2020/21. Els 102 equips de la categoria de bronze van quedar repartits en cinc grups amb dos subgrups cadascun. L'Olot i el Llagostera van quedar enquadrats en el subgrup A del grup tercer amb la resta de catalans (Prat, l'Hospitalet, Badalona, Barça B, Nàstic de Tarragona, Lleida, Espanyol B i Cornellà) i l'Andorra de Nacho Castro. Una decisió que no convenç cap dels dos equips gironins de la categoria de bronze, sense obviar que seran onze rivals com al subgrup A del grup segon. «Els catalans no volíem lluitar entre catalans. Vam demanar-ho. La dificultat serà molt alta, només cal fixar-se en l'últim play-off amb quatre equips del grup tercer (tres catalans). Hi ha un potencial enorme», explica Raset.

Alsina afegeix que «tots els equips són molt bons i segurament serem la ventafocs del grup, que serà el més difícil i encara més sent 11. Hauriem preferit repartir-nos, però des de ja hem d'invertir el temps pensant com podem guanyar partits». A Tercera, el Peralada, Figueres, Banyoles i Girona B també començaran el 18 d'octubre depenent, en el seu cas, del protocol de la Generalitat. La RFEF va comunicar que la Primera Iberdrola també començarà el 18 d'octubre així com la Primera Divisió masculina de Futbol Sala. Els juvenils iniciaran la nova temporada a finals d'octubre.