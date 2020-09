PRIMERA DIVISIÓ El sorteig deixa el primer clàssic per al pròxim 25 d'octubre al Camp Nou

El sorteig de la temporada 2020/21 de Laliga Santander va dictaminat ahir que el primer clàssic de la temporada entre el Barça i el Reial Madrid es disputarà el 25 d'octubre al Camp Nou (jornada 7), mentre que el de tornada serà l'11 d'abril al Santiago Bernabéu (jornada 30). La Primera Divisió s'obrirà el cap de setmana del 12-13 de setembre amb els partits Madrid-Getafe, Barça-Elx i Atlètic-Sevilla ajornats per haver disputat torneig europeu o promoció a l'agost. Es desconeix si el Madrid podrà jugar al Bernabéu o haurà de seguir utilitzant l'Alfredo Di Stéfano de Valdebebas en els primers partits, en funció de les obres que està duent a terme al seu estadi.

Per al Barça, que començarà la pugna per arrabassar el títol a l'etern rival -i el més segur, sense Leo Messi-, la Lliga hauria de començar a casa contra l'Elx, recent ascendit després de guanyar el Girona al play-off, un duel retardat fins el febrer o el març de l'any que ve, igual com el Madrid-Getafe. L'Athletic-Barça de la segona jornada ha quedat fixat per al 6 de gener de 2021. L'Atlètic-Sevilla quedarà pel 12 de gener. En altres dates a destacar, el primer derbi andalús tindrà lloc el 3 de gener, amb motiu de la jornada 17, mentre que la tornada serà al Ramón Sánchez-Pizjuán, el 14 de març, en un calendari totalment asimètric, tal com va ser el de la temporada passada.

Altres derbis, com el basc, es jugaran el 30 de desembre a San Mamés i el 4 d'abril al Reale Arena, mentre que el València-Llevant serà a la jornada 1 i la tornada, el 14 de març. Les mans innocents del sorteig van ser treballadors essencials durant la pandèmia: un metge, una empleada de la neteja, un professor, un policia i el coordinador del Summa.

La Lliga acabarà, després de nou mesos de competició, en l'última jornada 38, programada per al cap de setmana del 12 de maig. Es disputaran els enfrontaments Reial Madrid-Vila-real, Eibar-Barcelona i Valladolid-Atlètic de Madrid. Els partits de la jornada 19 dels participants a la Supercopa (Madrid, Barça, Athletic i Reial Societat), es jugaran entre el 15 i 16 de desembre.