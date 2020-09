Bartomeu li diu a Jorge Messi que no negociarà la sortida del jugador

El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, s'ha reunit aquest dimecres amb Jorge Messi, pare i representant del davanter Lionel Messi, per comunicar-li que el club no té cap intenció de negociar la sortida de l'astre argentí aquest estiu.

Segons ha pogut saber EFE de fonts de l'entitat blaugrana, la reunió s'ha produït aquesta tarda a les instal·lacions del club, ha durat aproximadament una hora i mitja i, en la mateixa, les dues parts han mantingut la cordialitat.

A la cimera, a més de Jorge Messi, hi ha participat el seu fill, Rodrigo Messi -mà dreta del '10' a la capital catalana- i Jorge Pecourt, advocat del despatx Cuatrecasas que assessora legalment el jugador. Pel Barça, a més de Bartomeu ha assistit Javier Bordas, directiu responsable del primer equip de futbol.

Tot i que el desig de Messi és que el club li doni la carta de llibertat per poder fitxar per un altre equip, Bartomeu ha deixat clar al seu pare que el Barcelona no té intenció de negociar el seu traspàs (es manté en què la clàusula de rescissió del jugador és de 700 milions d'euros) sinó oferir-li una oferta de renovació per dues temporades.

Per això, el president li ha demanat a Jorge Messi que convenci el seu fill perquè reprengui els entrenaments -no s'ha presentat a les tres primeres sessions de pretemporada- i es reintegri a la disciplina de la plantilla que ara dirigeix Ronald Koeman.

El club confia que l'encara capità del conjunt blaugrana reconsideri la seva postura i accepti ampliar el seu contracte més enllà d'aquesta temporada. De moment, no està previst que se celebri una segona reunió. EFE