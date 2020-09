«El club l'hem creat nosaltres i com a gent de Peralada que som, l'estimem»

El projecte del Peralada a Tercera Divisió havia de continuar. Era el principal desig de la junta xampanyera i per això va afanyar-se a prendre una decisió, després de saber que Miquel Llobet renunciava dimecres passat a la presidència del club. La solució a la vacant va ser seguir amb el mandat de les eleccions de l'estiu del 2017 i repartir els tres anys que queden per esgotar-lo entre els vicepresidents Joan Padern i Àngel Grau. Segons es va acordar, Padern és el primer a exercir de president i ho farà fins d'aquí a un any i mig.

«No hi ha res que hagi molestat a ningú, ni molt menys. Després d'acceptar la dimissió (que va presentar Llobet), vam decidir continuar, però no teníem molt clar qui havia de ser el president i per això ens dividirem la presidència amb l'Àngel fins que acabi el mandat», explica Padern. L'exalcalde de Peralada (que també ja havia presidit el club abans) tenia clar que «no volia que es perdés el futbol i, com era membre de la junta, el que s'havia de fer era seguir endavant». «Hi ha una bona planificació i molt bona gent que cuida el futbol base. A més, el director esportiu (Nitus Santos) és fantàstic. Tenim un equip per aguantar bé i no podíem tirar tota la feina a les portes de començar la Lliga. No volíem pensar ni un moment d'anar a segona regional... Hem de fer que això tiri endavant. Aquest club l'hem creat nosaltres i com a gent de Peralada que som, ens l'estimem molt», afegeix.



Il·lusió, tot i el coronavirus

El Peralada està «sanejat» perquè es procura «no estirar més el braç que la màniga». En aquest sentit, Padern destaca que «s'ha d'anar en compte amb els diners perquè en aquests moments és difícil que la gent faci aportacions per ajudar». «Farem el que puguem. Tothom s'ha d'abaixar el sou i posar-ho tot al seu lloc. També hem rebaixat les quotes dels socis», diu.

El coronavirus ha canviat el dia a dia dels xampanyers amb «tot un seguit d'exigències que són raonables i s'han de complir estrictament». Davant la gran despesa econòmica que representen les mesures de seguretat, el president mostra la seva preocupació i expressa que «no sé com ho hem de fer, potser haurem de fer com els Ajuntaments i cobrar una taxa covid perquè sinó no ens en sortirem». «Si ens fan fer test PCR abans dels partits sense cap ajuda, no ho podrem suportar», apunta.

Tot i les incerteses, l'equip d'Albert Carbó, que ja va començar la pretemporada, segueix entrenant pensant en el proper 18 d'octubre: «Tenen una il·lusió tremenda».