Jorge Messi ja és a Barcelona per negociar el futur del seu fill

Jorge Messi, pare i representant del davanter del Barcelona Lionel Messi, ja és a la capital catalana per negociar el futur del jugador, que la setmana passada va comunicar al club la seva intenció de no tornar a vestir la samarreta blaugrana.





?? — Jorge Messi arriving in Barcelona. pic.twitter.com/myrc6MHaWd — bu (@BUclipsandvids) September 2, 2020

Jorge Messi ha aterrat a l'a primera hora del matí i està previst que durant el dia d'avui es reuneixi amb el president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu , a la recerca d'un acord per resoldre el contracte de l'astre argentí.El '10', que a més és l'actual capità del conjunt blaugrana, va demanar al club la setmana passada, a través d'un burofax, la carta de llibertat per poder fitxar per un altre equip.El Barça, en canvi, vol que compleixi l'any que li queda de contracte i es remet a la seva clàusula de rescissió (700 milions d'euros) perquè, segons assegura, només podia anar-se'n lliure si ho comunicava abans del 10 de juny.