Jorge Messi, sobre la continuïtat al Barça: «Ho veig difícil»

Jorge Messi, pare i representant del davanter del Barcelona Leo Messi, ja és a la capital catalana per negociar amb Josep Maria Bartomeu el futur del jugador, que la setmana passada va comunicar al club la seva intenció de no tornar a vestir la samarreta blaugrana a través d'un burofax. «No en sé res, nois», va ser l'únic que va dir el progenitor a l'aeroport. Poc després, a l'arribar a la seva oficina, preguntat sobre la continuïtat del seu fill, va dir: «Ho veig difícil», ha comentat en declaracions a Deportes 4. Fins en tres ocasions va repetir Jorge Messi la mateixa paraula: «Difícil, difícil, difícil....» segons publica avui El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona.



Minuts després de l'arribada de Jorge Messi, el club emetia un comunicat anunciant la venda de les noves samarretes. Un comunicat amb missatge directe. El primer de la foto, acaparant tota la imatge, era l'estrella argentina, escortat per Griezmann i Dembélé, mentre que al darrere apareixen Piqué, Ter Stegen i De Jong. Els que el Barça considera com les claus de la seva reconstrucció.





? La samarreta de la primera equipació 20/21 en versió Stadium ja està disponible!

?? #OnlyForCulers — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) September 2, 2020

Renovació

Amb la declaració del pare i representant de Messi i amb el missatge a les xarxes socials del FC Barcelona,amb les quals tots dos, Josep Maria Bartomeu en nom del Barça i Jorge Messi, afrontaran la reunió d'aquesta tarda per. Postures tan allunyades com des del dia en què es va transmetre el cèlebre burofax, fa una setmana.Jorge Messi va aterrar a la terminal de vols privats de l'aeroport del Prat a primera hora del matí, a les 08.45h, i va agafar un taxi que el va traslladar a la seva oficina de l'avinguda Diagonal de Barcelona,. Al baixar del vehicle, va assenyalar la dificultat de la continuïtat del seu fill i va afegir: «No he parlat amb Guardiola». I va negar haver xerrat amb el City.A aquella mateixa hora, Bartomeu. Molt a prop de les oficines de Messi.El '10', que a més és l'actual capità del conjunt blaugrana,per poder fitxar per un altre equip, presumiblement el Manchester City El Barça, en canvi,i es remet a la seva clàusula de rescissió (700 milions d'euros) ja que, segons assegura, només podia marxar lliure si ho comunicava abans del 10 de juny. Bartomeu té intenció de proposar al pare del jugador una renovació del contracte, fins al 2022.L'expectació per la reunió es va entreveure a la sortida des de l'Argentina, on algunes televisions van retransmetre l'enlairament de l'avió, i també a l'arribada al Prat, on un eixam de càmeres esperaven Jorge Messi.