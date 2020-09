L'Eurolliga femenina manté les seves dates d'inici

A les oficines de Fontajau respiren avui una mica més tranquils després que la FIBA hagi decidit, de moment, descartar l'ajornament de l'Eurolliga fins al mes de gener davant els rebrots de coronavirus que hi ha a diferents punts del continent. De moment, les dates de la competició es mantenen com estaven previstes i, per exemple, l'Spar Girona jugarà la seva eliminatòria prèvia contra el Sepsi romanès el 23 i el 30 de setembre. La fase de grups començarà a mitjans d'octubre.



Tot i això, des de la FIBA avisen que seguiran "dia a dia" l'evolució de la pandèmia i que es reuniran amb clubs i federacions per crear un protocol de seguretat específic per a les seves competicions.





The @FIBA Europe Board has approved next year's youth competition organizers and has decided on tip-off dates for @EuroLeagueWomen, @EuroCupWomen and @FIBAEuropeCup.https://t.co/qajhiOleiv — FIBA media (@FIBA_media) September 2, 2020