El CSD recomana que totes les competicions siguin a porta tancada

La Primera i la Segona Divisió de futbol i la lliga Endesa (ACB) de bàsquet masculí. Aquestes són les tres úniques competicions que, segons l'actual marc legal, són considerades professionals en l'esport espanyol. Per això, amb la indispensable ajuda dels seus contractes televisius, van ser les úniques que es varen acabar la passada temporada un cop es van haver aixecat les restriccions més estrictes del confinament. La resta d'esports d'equip ni van acabar la passada temporada, ni, en molts casos, tenen clar com serà la competició d'aquest curs. Per molt que n'hi ha que faci dies que s'entrenen o, com en el cas de l'Spar Girona, estiguin a tres dies jugar-se el primer títol de la temporada amb la Lliga Catalana. Competicions com la Primera Divisió de futbol femení, la de bàsquet femení (qui pot sostenir avui en dia que Laia Palau no és una esportista professional), la Segona B i la Tercera Divisió de futbol, les màximes categories d'handbol (inclosos aquí projectes absolutament d'elit com el primer equip del Barça), d'hoquei patins, de waterpolo, de vòlei... Aquests són exemples de categories que, emmarcades dins un nou concepte de «categories no professionals de rellevància», el Consejo Superior de Deportes (CSD) vol regular en el moment de la seva tornada a la competició amb un « Protocolo armonizado de actuación para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal no profesional de categoría absoluta» en el qual, bàsicament, la seva aposta passa perquè les competicions siguin a porta tancada.

El CSD ha de fer públic, i aprovar, aquest protocol abans del 14 de setembre, data límit marcada per la Federació de Futbol perquè la Segona B pugui començar a mitjans d'octubre, però en un esborrany al qual ha tingut accés Diari de Girona, l'organisme del govern espanyol deixa clar que «opta per la realització dels partits/esdeveniments a porta tancada». Això sí, el CSD admet que els diferents governs autonòmics podrien regular l'accés als pavellons i als estadis dels seus territoris en una excepció que, amb el seu pla de grups convivència aprovant per la Generalitat, és la que vol explorar l'Spar Girona per portar gent a Fontajau. Una via, però, que el CSD complica molt en el seu protocol quan deixa clar que «quan s'autoritzi l'accés al públic perquè es desenvolupi amb les mesures de seguretat sanitàries necessàries, ha de ser igual per a tot l'estat, a l'efecte de garantir l'equitat i la justícia esportiva». És a dir, que el permís de la Generalitat perquè l'Spar Girona, l'Olot o el Palafrugell d'hoquei juguin amb públic als seus pavellons no servirà si els governs autonòmics de Madrid, Aragó o Castella-la Manxa no autoritzen en els seus respectius territoris. És a dir, per al CSD si un equip té l'opció de posar públic al seu pavelló, només ho hauria de poder fer si la resta de rivals de la seva lliga també tenen aquesta mateixa opció.

En l'esborrany del protocol del CSD s'esmenten fins a disset lligues de diferents esports, a banda dels campionats d'Espanya de motociclisme i ral·lis i de competicions internacionals de tennis o ciclisme, però pel que fa a l'esport gironí les mesures afectarien una dotzena de clubs. En bàsquet, l'Spar Girona de Lliga Femenina-1 i el Bàsquet Girona de LEB Or; en futbol, l'Olot i el Llagostera de Segona B i el Girona B, el Banyoles, el Figueres i el Peralada de Tercera Divisió; i en hoquei patins el Girona, el Palafrugell i el Lloret masculins i el Girona femení.

Pel que fa a l'handbol, la llista del CSD només parla de la Divisió d'Honor masculina i la Primera Divisió femenina i, per tant, tant Bordils com Sarrià (els dos de Divisio d'Honor Plata) no estarien afectats per la recomanació del govern estatal igual que, en bàsquet, el GEiEG Uni de Lliga Femenina-2 o el Quart i el Bisbal en Lliga EBA masculina.

Així equips com Bordils, Sarrià, GEiEG, Quart o Bisbal estarien lligats al que decideix la Generalitat. De moment, i amb les reunions de més de 10 persones prohibides tant en l'àmbit públic com el privat, una pista de cap a on es pot moure el govern és la Lliga Catalana de bàsquet que es disputa aquest proper cap de setmana al Palau Blaugrana: es jugarà a porta tancada i tots els partits s'emetran per Esport3.