Jorge Messi confirma que Messi es planteja complir el seu contracte amb Barça

Jorge Messi, representat i pare del davanter del Barcelona Lionel Messi, ha confirmat aquest dimecres que la possibilitat que el jugador es quedi finalment un any més en el conjunt blaugrana per complir el seu contracte està ara mateix sobre la taula.

Preguntat per una periodista de Deportes Cuatro, en arribar a la Fundació Messi, sobre si estaven estudiant la possibilitat de seguir aquesta temporada al Barça, Jorge Messi ha contestat amb un lacònic "sí".

Després de reunir-amb els seus advocats al seu despatx, el pare del '10' ha marxat a l'habitatge que el seu fill té a Castelldefels per tractar amb Leo Messi aquesta possibilitat, després que el club s'hagi mantingut ferm en la seva intenció de no negociar la sortida del jugador al·legant que té una clàusula de rescissió de 700 milions d'euros.

Jorge Messi va aterrar ahir dimecres a primera hora a Barcelona i, a la tarda, es va reunir amb el president de l'entitat blaugrana, Josep Maria Bartomeu, per tractar el futur de l'astre argentí.

Durant la cimera, el pare de Messi va insistir en el desig del seu fill de marxar amb la carta de llibertat per poder fitxar per un altre equip. No obstant això, el màxim mandatari del conjunt blaugrana li va deixar clar que el club aposta per la seva continuïtat i fins i tot li va oferir la renovació per dues temporades.

Bartomeu li va demanar a Jorge Messi que convencés Leo que el millor era reintegrar-se a la disciplina del conjunt blaugrana -no s'ha presentat als tres primers entrenaments de la pretemporada- i complir, almenys, l'any que li queda de contracte, cosa que la família Messi està valorant en aquests moments al domicili del jugador