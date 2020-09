L'ACB començarà amb tres jornades en els nou primers dies de competició

L'ACB va donar a conèixer ahir el calendari de la Lliga Endesa 2020/21, integrada per 19 equips i amb uns horaris ja tancats per a les set primeres jornades, amb les tres primeres en tot just 9 dies, entre el 19 i 27 de setembre. El dissabte 19 d'aquest mes arrencarà una nova edició de la Lliga Endesa, que té el Baskonia com a vigent campió. Les tres primeres jornades seran d'infart, en estar situada en 9 dies, i el final de la Lliga Regular serà el 16 de maig de 2021, amb la disputa de la Jornada 38.

En no haver-hi descensos, i amb l'ascens per via judicial del Gipúscoa, aquesta Lliga Endesa comptarà amb un total de 19 equips. Un nombre imparell que comportarà que descansi un equip per jornada, sent el Betis el primer a fer-ho. En la primera jornada, el Barça rebrà el Sant Pau Burgos i el Reial Madrid visitarà el Gipúscoa.