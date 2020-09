L'Eurolliga continua endavant

Els més pessimistes ja donaven per fet que a Fontajau no es veuria bàsquet europeu fins al 2021. Però, de moment, i després que la temporada passada no es pogués acabar ni l'Eurolliga ni l'Eurocup (competició en què l'Uni havia de jugar els quarts de final contra el Venècia), la FIBA va decidir ahir no endarrerir l'inici de la màxima competició del nou curs en què l'Spar Girona ha de jugar l'eliminatòria prèvia contra el Sepsi romanès els dies 23 i 30 de setembre. «Hi haurà una reunió amb tots els clubs d'Eurolliga i les respectives federacions de cada país per buscar solucions a les restriccions dels governs en els viatges per, seguint un protocol específic, poder jugar les eliminatòries prèvies a finals de setembre i la fase regular a mitjans octubre tal com estava previst», va anunciar ahir la FIBA després de la reunió del seu consell directiu a Munic en una aposta per donar valor a l'Eurolliga intentant jugar-la tot i els rebrots de la pandèmia a diferents punts del continent.

A diferència del que passa amb l'Eurolliga, la FIBA va decidir que l'Eurocup, on per exemple jugarà el Cadí la Seu, no començarà ara sinó que es posposa fins al pròxim 7 de gener. Això, pel que fa a l'Uni, vol dir que si l'equip que entrena Èric Surís no aconsegueix derrotar el Sepsi romanès en la prèvia del 23 i 30 de setembre, les gironines no tornarien a tenir compromisos de competició europea fins al 2021. De moment, però, l'Eurolliga segueix el seu curs i l'Spar Girona té davant seu un inici de curs motivador. Aquest diumenge, final de la Lliga Catalana contra el Cadí; el proper cap de setmana, la Supercopa d'Espanya a Bilbao amb les atractives semifinals contra el Perfumerías Avenida per acabar el setembre amb l'eliminatòria contra el Sepsi que jugaran al mateix temps que les dues primeres jornades de Lliga Femenina-1.

En cas de superar l'eliminatòria contra el Sepsi, l'Spar Girona aniria a parar a una fase de grups on es trobaria amb rivals com el potent Ekaterinburg (campió els últims anys i amb estrelles mundials com Breanna Stewart, Alba Torrens i Brittney Griner), el Bourges i el Landes francesos, clàssics de l'Eurolliga com Schio, Sopron i Galatasaray o el Riga de Letònia.

En cas d'arribar a aquesta fase de grups, l'estrena de l'Spar Girona a Fontajau seria el dimecres 14 o el dijous 15 d'octubre contra el Galatasaray turc a Fontajau. L'atractiva visita de l'Ekaterinburg a Girona seria el 2 o el 3 de desembre.