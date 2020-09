L'Olot programa sis amistosos en una pretemporada atípica

L'Olot ja té definits els partits de preparació que disputarà en aquesta pretemporada tan atípica i que desembocarà en l'inici de lliga de Segona B, previst pel 18 d'octubre. Amb el replantament de l'Estadi en la seva fase final, els de Raúl Garrido rebran a les instal·lacions de Royalverd de la Vall d'en Bas a conjunts de Tercera Divisió com el Peralada, el Figueres o el Terrassa. Tampoc hi faltarà la clàssica cita a la capital del Pla de l'Estany i dos desplaçaments més, un contra el Girona B i l'altre a Manresa. El club està a l'espera de confirmar rival per al primer cap de setmana del mes d'octubre.

Els garrotxins treballen des de fa un parell de setmanes amb la vista posada a l'inici de la competició i a les ordres del tècnic Raül Garrido.El primer amistós serà contra el Peralada l'11 de setembre a les instal·lacions de Royalverd i a porta tancada. De moment el calendari de partits amistosos és aquest:

Divendres 11 de setembre: Olot – CF Peralada (Les Brides-Royalverd) *porta tancada

Dimarts 15 i dimecres 16 de setembre: Torneig de l'Estany (Estadi Miquel Coromina i Moretó de Banyoles).

Diumenge 20 de setembre: Girona B – Olot (Riudarenes).

Divendres 25 de setembre: CE Manresa – Olot (Nou Estadi Municipal Congost de Manresa).

Dimecres 30 de setembre:Olot – UE Figueres (Les Brides-Royalverd) *porta tancada

Dissabte 10 d'octubre: Olot – Terrassa FC (Les Brides-Royalverd) *porta tancada