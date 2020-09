L'Spar Girona presenta unes equipacions "innovadores"

L'Spar Girona ha presentat aquest migdia a Platja d'Aro les noves equipacions per a la present temporada, que s'estrenaran diumenge al Palau Blaugrana en la final de la Lliga Catalana femenina contra el Cadí (19.00). El president de l'Uni, Cayetano Pérez, ha destacat agraït el "suport fidel" dels patrocinadors i ha destacat que el seu objectiu és dur el bàsquet femení "a dalt de tot". "Aquesta temporada serà diferent, ens haurem d'adaptar al que vagi venint, però hem treballar per aconseguir que sigui el millor curs possible", ha afegit. Pérez creu que podrà haver-hi públic a Fontajau "sempre respectant les normes de seguretat" i seguint els protocols que ha pactat amb la Generalitat i l'Ajuntament.

Aquesta temporada s'ha fet un disseny de les samarretes "més innovador" que continua jugant amb el groc i el vermell com en campanyes anteriors però que "potencia" la marca Uni, en paraules de Pérez. La primera equipació és vermella i negre, els dos colors del club. La segona és groga i vermella, que són els "colors de Catalunya, amb els quals ens identifiquem com a club i per això serà la nostra vestimenta a Europa".

Durant l'acte han pres la paraula el vicepresident del Club Nàutic Port d'Aro, Rafael Arau Agustí; el president del club, Cayetano Pérez; Pau Jordà, director d'Espai Gironés; Sònia Casademont, cap de màrqueting d'Infoself; Sara Linares, directora de Wifiboo; Quim Ahumada, director de TC equipacions i Maurici Jiménez, alcalde de Platja d'Aro.