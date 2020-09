Nova era per a l'Espanya de Luis Enrique

La selecció espanyola arrenca una nova època amb el retorn al càrrec del seleccionador de Luis Enrique Martínez, un grup de jugadors renovat i rejovenit, que encara un duel d'altura com a primer examen, la potent Alemanya, a Stuttgart, en l'inici de la segona edició de la Lliga de Nacions.

El 25 de març de 2019 es va produir l'últim viatge de Luis Enrique al comandament de la selecció espanyola. Hores després d'aterrar a la Valletta, ultimar els detalls del duel davant Malta i comparèixer davant els mitjans, la seva vida donava un tomb. Un any i quatre mesos després, l'asturià torna on mai se n'hauria volgut anar. La greu malaltia d'una de les seves filles el va obligar a fer el pas i quan va tenir prou forces per reprendre el càrrec, va fer el pas.

La pandèmia va provocar l'ajornament de l'Eurocopa 2020 i l'estrena de Luis Enrique es va anar retardant fins al setembre, amb Alemanya com a primer rival per a un nou projecte, ple de novetats. Dels que van jugar aquell últim partit amb segell Luis Enrique a Malta només queden Kepa, que va ser titular per davant de David de Gea en un pols que està de tornada, Sergio Ramos, Gayà, Rodri, Jesús Navas i Rodrigo.

També Marco Asensio que un any i dos mesos després tornava a la Roja després de la seva greu lesió, però un inoportú edema al genoll operat li fa ser baixa d'última hora. Encara que per «maledicció» la que persegueix Adama Traoré amb la selecció espanyola. Dues convocatòries i dos contratemps que li impedeixen debutar amb l'absoluta. Si fa mesos amb Robert Moreno a la banqueta va ser una lesió muscular, ara un positiu per coronavirus li impedirà estar a Alemanya, tot i que Luis Enrique ahir encara no el donava del tot per descartat.

Jugadors com els capitans Sergio Ramos i Sergio Busquets més Jesús Navas, José Luis Gayà, Thiago Alcántara i Rodrigo Moreno assumiran el pes de la responsabilitat en un equip jove en el qual aspiren a debutar Unai Simón, Eric Garcia, Ansu Fati, Ferran Torres, Mikel Merino i Óscar Rodríguez. Els premis a una sub-21 d'èxit van arribant a l'absoluta i la Lliga de Nacions és un bon escenari per al seu creixement.

El pols entre Kepa i De Gea el va acabar guanyant Kepa amb Luis Enrique. Està per veure com es resol en el present i si el seleccionador reparteix partits entre els seus dos porters principals davant Alemanya i Ucraïna (diumenge).