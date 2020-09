El pare de Messi veu «difícil, difícil» que l'astre continuï jugant al Barça

Jorge Messi, pare i representant del davanter del Barcelona Lionel Messi, veu «difícil, difícil» que el seu fill es quedi al conjunt blaugrana, segons va dir a un periodista de Deportes Cuatro a la seva arribada a la capital catalana. «No hi ha res encara. No he parlat amb Pep (Guardiola) ni he parlat amb ningú», va respondre Jorge Messi quan se li va preguntar sobre la possibilitat que el '10' fitxi pel Manchester City. El pare de l'astre argentí va aterrar ahir a primera hora del matí a Barcelona per negociar amb el president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, el futur de Messi, que la setmana passada va comunicar a l'entitat, mitjançant un burofax, la seva intenció de no tornar a jugar amb el Barça.

I aquest dimecres Jorge Messi va reconèixer que, tot i que no sap què passarà durant les negociacions, té clar que la continuïtat del seu fill, que no s'ha presentat a entrenar amb el Barça des de l'inici de la pretemporada, serà «difícil, difícil». El pare i representant de l'astre va tenir un dia mogut: només d'arribar es va desplaçar al despatx de la Fundació Messi al centre de la ciutat i tot seguit va marxar a dinar amb el seu fill Rodrigo, aplegant-se a les portes del restaurant desenes de periodistes. Quan va sortir es va iniciar una persecució en cotxe per veure on es dirigia, però li van acabar perdent la pista. En tot cas, la reunió amb Bartomeu hauria de ser imminent.

Malgrat el seu desig de marxar de Barcelona, Leo Messi és el principal protagonista en la publicitat de la nova samarreta que el club va posar a la venda ahir en la versió per als aficionats. A la imatge promocional, Messi apareix en primer pla, secundat per Ousmane Dembélé i Antoine Griezmann, i amb Gerard Piqué, Ter Stegen i Frenkie de Jong al fons.

Fonts del club van explicar que la decisió de fer aparèixer l'argentí com a líder indiscutible no ha estat presa pels publicistes sinó per la mateixa entitat. La seva intenció és seguir mostrant-lo com l'emblema de l'equip per a la temporada que ve, amb la intenció de deixar clar que no està disposat a desfer-se'n. Aquesta publicitat va sortir a la llum precisament el mateix dia en què estava previst que el president, Josep Maria Bartomeu, es reunís a Barcelona amb el pare del jugador, Jorge Messi.

D'altra banda, la rellevància de Dembélé (a qui Bartomeu declarar com a intransferible malgrat les seves lesions) i Griezmann en la imatge és una demostració que la junta directiva els veu com dos dels pilars de la nova Barcelona que modela Koeman. Sobretot perquè la seva presència fa que desapareguin de la instantània dos dels protagonistes de la publicitat de la temporada anterior: Alba i Sergi Roberto. En l'última fila, De Jong i Ter Stegen substitueixen Busquets (a la d'aquest any hi apareixen sis jugadors i en l'anterior ho feien cinc) i l'únic que repeteix és Gerard Piqué.