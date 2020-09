El Bàsquet Girona s'estrenarà contra l'Alacant a Fontajau

El diumenge 18 d'octubre a les sis de la tarda a Fontajau contra l'Alacant. El primer projecte del Bàsquet Girona a LEB Or ja té data d'indi després que aquest matí la FEB hagi fet públic el calendari de la competició. En la primera jornada, l'equip que entrena Carles Marco rebrà l'Alacant a Fontajau mentre que en la darrera, 5 de març, visitarà la pista del Lleida en el derbi català de la categoria. Alacant, Palma, Castelló, Osca, Almansa, Granada, Múrcia, Canoe, Lleida i Girona són els 10 equips del grup B que, en la segona fase, lluitaran per l'ascens, o per la permanència, amb els del grup A.