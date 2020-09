El futbol amateur i de base programa més de cent amistosos el cap de setmana

Si algú volia saber com seria el futbol amateur i de base en la nova normalitat marcada per la pandèmia, aquest cap de setmana té un primer tast per fer-se'n la idea. Els equips modestos es desconfinen i segons fonts de la Federació Catalana, a Girona es jugaran més d'un centenar de partits amistosos amb protagonistes entre la Tercera divisió i els prebenjamins. O el que és el mateix, una autèntica «prova de foc», com admet el delegat a Girona i vicepresident de la Federació Catalana, Jordi Bonet, per comprovar si tots els protocols de seguretat previstos funcionen i permeten un desenvolupament normal de les competicions. Està previst que el primer cap de setmana d'octubre comencin les lligues de Primera, Segona i Tercera Catalana, i el 18 del mes que ve arrencarà la Segona B i la Tercera, així com el futbol de base i la Quarta Catalana. Per davant, per tant, venen unes quantes setmanes per acabar de posar-se a punt i, sobretot, aprendre a conviure amb el coronavirus a l'esport.

Ahir Bonet tenia confirmats un centenar de partits i esperava que al llarg del dia d'avui se'n concretessin una vintena més. «La setmana passada ja va haver-hi una dotzena d'amistosos, tot i que inicialment n'hi havia més però una vintena es van acabar cancel·lant», explicava el responsable federatiu a Girona. Ara, superant el centenar de partits, l'activitat serà «al voltant del 25% del que seria una jornada normal», amb molts equips jugant de nou sis mesos després que el confinament i la covid-19 posés un punt i final precipitat i inesperat a la temporada passada. Jordi Bonet admet que Federació, clubs i administracions estan «a l'expectativa» però creu que la voluntat és «recuperar una certa normalitat». Els partits es poden jugar amb públic, amb aforaments reduïts i control de tothom que accedeixi a les instal·lacions. La Federació reclamarà un certificat d'autoresponsabilitat mèdica de cada jugador. «Els futbolistes hauran d'entrar al portal de federat i allà hi haurà un termòmetre on cada 14 dies com a màxim hauran d'actualitzar les dades i garantir que no han tingut contacte amb cap persona infectada ni tampoc febre o d'altres símptomes», explica. Els àrbitres abans dels partits comprobaran l'estat d'aquests termòmetres virtuals i autoresponsables abans de permetre que un futbolista jugui.

Els partits també tindran un responsable per cada equip que s'encarregarà de glosar totes les persones que hi han assistit, per fer més fàcil la traçabilitat en el supòsit que es detectés un cas. Aquest cap de setmana, entre les propostes destacades, hi ha demà un 3x1 a Vilatenim entre el Figueres, la Jonquera i el Blanes (17.00) a porta oberta; un Lloret-Figueres l'endemà; un Girona B-Lloret demà a Vilablareix (16.30); un Peralada-Espanyol B (19.00) demà; un Torroella-Palamós o un Figueres-Girona femení (demà 19.45 a Vilatenim) que servirà d'estrena al nou projecte de Montilivi a Primera Nacional.