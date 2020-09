Un gol de Gayá al darrer minut permet Espanya empatar amb Alemanya

Un gol de José Luis Gayá al minut 96, en l'última acció del partit, quan Espanya lamentava la seva falta d'encert de cara a porta, va igualar el gol de Timo Werner i va rescatar un empat (1-1) davant Alemanya a l'Stuttgart Arena, en la tornada de Luis Enrique amb un equip renovat i quatre debutants: Ferran Torres, Ansu Fati, Mikel Merino i Óscar Rodríguez.

L'esperat retorn de Luis Enrique prometia les mateixes emocions de grandesa que la seva estrena com a seleccionador. De Wembley a l'Stutgart Arena. A ell s'ha d'adaptar la selecció espanyola, que manté reminiscències del toc que va impulsar l'èxit però busca amb Luis Enrique augmentar la seva verticalitat. Faltava el nucli dur del Bayern campió d'Europa, però l'examen era exigent a l'inici del curs, en plena pretemporada, amb tot just uns entrenaments a les cames.

I Luis Enrique va fer honors a jugadors veterans que porten la veu, amb un suport a Busquets en el seu moment més baix amb la seva titularitat indiscutible i una aposta per Jesús Navas. Van ser els primers canvis. Arriben amb força debutants com Ferran Torres, titular, o Ansu Fati, Mikel Merino i Óscar Rodriguez. El debat ressuscitat de la porteria va caure del costat de David de Gea, que es va encarregar al primer temps de carregar-se de raons.

A Espanya li torna a faltar gol, un mal endèmic, i la primera prova de Luis Enrique va ser jugar sense un punta nat com Gerard Moreno. Va apostar per la figura de fals nou i precisament va ser Rodrigo Moreno qui va disposar de les millors ocasions, però va perdonar.

Als 51 minuts es va demostrar la importància de disposar d'un golejador. Una passsada de Gundogan per a la incorporació de Gosens va trobar l'asssitència enrere per a Timo Werner, que va marcar. Quedava molt temps per davant per reaccionar i Espanya ho va intentar des de la possessió, amb Alemanya còmoda al contraatac.

Va perdonar Werner amb tot per marcar i Espanya va acabar trobant el premi de l'empat apel·lant a l'èpica. Després d'un gol anul·lat a Ansu Fati als 92 minuts, l'empat va arribar al darrer atac. Rodrigo va assistir a Gayá, que va marcar a plaer.