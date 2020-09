Leo Messi anuncia que segueix al Barça

El jugador argentí Leo Messi ha confirmat aquest divendres que seguirà al FC Barcelona aquesta nova temporada 2020/21 i que finalitzarà així el seu contracte, que acaba el següent estiu.

Messi viurà un últim any vestit de blaugrana malgrat demanar, per via d'un burofax, la seva sortida gratis aquest estiu i desencadenar un pols amb el club, que es va negar a deixar-li marxar si no era amb el pagament de la seva clàusula de rescissió de 700 milions d'euros.

"Mai aniria a judici contra el club de la meva vida, per això em quedaré al Barcelona", ha assegurat el '10' en declaracions a 'Goal' recollides per Europa Press.