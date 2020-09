Messi respon a LaLiga i manté el pols al Barça

Leo Messi ha trencat el silenci a través d'un comunicat. Ell no parla i continua sense anar a entrenar-se amb Ronald Koeman. Però aquest comunicat no és per respondre al Barça sinó per replicar el comunicat que va emetre LaLiga (LFP) la setmana passada en què anunciava que no podia abandonar el Barça si no era a canvi d'executar la clàusula de rescissió de 700 milions d'euros, segons publica avui El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona. L'estrella, que s'ha perdut el quart dia de treball amb el nou entrenador, afirma que pot aferrar-se a una clàusula de sortida, malgrat que el Barça al·lega que va caducar el 10 de juny.

En el comunicat, firmat pel pare del jugador, Jorge Messi, es critica «l'òbvia parcialitat» de LaLiga i destaca que el futbolista no està subjecte a cap clàusula de rescissió. El comunicat consta de dos punts:

1r Desconeixem quin contracte és el que han analitzat i quines són les bases sobre les quals conclouen que compta amb una «clàusula de rescissió» aplicable en cas que el jugador decidís instar l'extinció unilateral d'aquest, amb efectes a partir de l'acabament de la temporada esportiva 2019/20.

2n Això es deu a un error evident per part seva. Així, tal com assenyala literalment la clàusula 8.2.3.6. del contracte firmat entre el club i el jugador:

«Aquesta indemnització no s'aplicarà quan la resolució del contracte per decisió unilateral del jugador tingui efectes a partir de l'acabament de la temporada esportiva 2019-2020», afegeix el text firmat pel progenitor de l'argentí.



«Frau de llei»

No ha obert, doncs, la boca Messi, sinó que delega en el seu pare i representant el primer comunicat, burofax al marge, aquell en què manifestava el seu desig d'abandonar aquest estiu el Camp Nou. Tampoc ha obert la boca el president, Josep Maria Bartomeu. Però l'estrella ha decidit, seguint el consell dels seus assessors legals, respondre a l'organisme que presideix Javier Tebas, el mateix dirigent que en la seva etapa d'assessor esportiu de l'Alabès (2005) va voler prohibir l'estrena de l'argentí amb el primer equip al·legant «un frau de llei» a la seva fitxa.

Messi manté la idea de marxar aquest estiu, malgrat les reunions que ha tingut Jorge, el seu pare i agent, amb Bartomeu. El Barça no vol vendre'l. I molt menys regalar-lo, mentre que el jugador recalca que aquesta clàusula del contracte, que es va firmar al novembre del 2017, li permet sortir lliurement. Una interpretació diferent realitzen els Messi, que es consideren ja lliures de triar la seva destinació.

Amb aquest pas, el primer que dona oficialment, més enllà dels monosíl·labs del pare capturats pels periodistes, sigui a l'aeroport o a la porta del seu despatx, el capità traça un nou camí. Sentint-se, en tot moment, exjugador del Barça, perquè no ha acudit a la ciutat esportiva ni un sol dia. Ni tan sols ha explicat als seus companys, que van començar a treballar dilluns passat, la seva postura oficial.



Sense estrelles per a LaLiga

No ha tornat a trepitjar Messi el vestidor. Fa 11 dies va enviar el burofax per documentar legalment el desig verbal que havia traslladat a Bartomeu en diverses ocasions. Ara replica a LaLiga, l'únic òrgan que s'ha posicionat públicament en aquest cas. Ni el mateix capità ni el FC Barcelona han emès cap comunicat. Només Tebas, que perdria amb la marxa de l'argentí un patrimoni esportiu incalculable, que tindria repercussions comercials i econòmiques.

Se'n va anar Neymar el 2017 a França per reunir-se amb Mbappé al PSG. Va marxar Cristiano Ronaldo el 2018 a Itàlia amb la Juventus i ara podria anar-se'n, dos anys després, Messi, camí d'Anglaterra, per potenciar la marca i el múscul financer de la Premier jugant al Manchester City de Guardiola.

D'aquí que Messi, en el seu primer moviment després del burofax, apunti directament la Lliga, mantenint l'escenari que ell desitja. Anar-se'n del Camp Nou, després de 20 anys de convivència, aconseguint una sortida pactada, allargant la mà al club, com ja va anunciar EL PERIÓDICO la setmana passada.