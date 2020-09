Els Mossos veuen evidències de corrupció en el «Barçagate»

Els Mossos d'Esquadra consideren que hi ha evidències de corrupció en el cas 'Barçagate' i que la contractació per part del FC Barcelona d'I3 Ventures per dur a terme una suposada monitorització de les xarxes socials va ser "per un preu que podia ser sis vegades superior als normals", segons publica el diari 'el Mundo'.

El diari ha tingut accés a l'informe elaborat per la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos que va ser traslladat el 20 de maig al jutjat d'instrucció 13 de Barcelona, l'encarregat de la investigació sobre el cas que al febrer va destapar l'emissora SER Catalunya.

L'entitat blaugrana va contractar el 2017 una empresa per un milió d'euros anual que hauria atacat a les xarxes socials jugadors com Messi i Piqué, i precandidats a les eleccions del FC Barcelona, entre d'altres actors de l'entorn blaugrana.

En el seu informe, els Mossos exposen que "el patrimoni del club, amb aquests pagaments propers al milió d'euros, a un preu que podria estar molt allunyat de mercat, s'hauria vist afectat en benefici de diferents persones, fraccionant fraudulentament els contractes i factures, per evitar la supervisió per part de l'òrgan de control del club", segons publica el diari.

El fraccionament dels contractes per sota dels 200.000 euros va provocar que no haguessin de passar per la Comissió Delegada del club per ser aprovats i això es va convertir en un dels principals motius perquè 6 directius dimitissin de cop a l'abril.

La policia catalana considera que hi ha possibles "delictes d'administració deslleial i de corrupció entre particulars" si es confirmés la veracitat del contingut de les denúncies, la primera de les quals va ser interposada per 'Dignitat Blaugrana', un grup de socis del FC Barcelona.

L'escrit de la policia catalana també diu que "els fets podrien tenir cabuda en l'anomenada corrupció dels negocis" i recomanen aprofundir en les relacions professionals i contractuals amb la intenció "de trobar un possible benefici econòmic o d'altre tipus per algun dels directius o col·laboradors de les entitats relacionades amb l'assumpte".

A més, els Mossos posen en dubte l'auditoria que PriceWaterHouseCoopers va dur a terme sobre el cas perquè "no es pot deixar de banda que hauria estat encarregada pels presumptes autors dels principals delictes".