El triatló de competició torna a Banyoles amb el campionat estatal

Nedar a l'estany, agafar la bici per les carreteres del voltant i acabar corrent pel seu perímere. Des de fa anys, Banyoles és un petit paradís per als amants del triatló i el coronavirus no ho ha canviat. La capital del Pla de l'Estany organitzarà la Copa d'Europa Júnior (diumenge) i el Campionat d'Espanya elit (demà), seguint el protocol establert conjuntament entre l'Ajuntament i la Federació Espanyola de Triatló (Fetri), d'acord amb les autoritats sanitàries. L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, va recordar ahir en la presentació de la cita que per desè any consecutiu la ciutat acollirà proves internacionals de triatló «però ho farem només restringint l'esdeveniment a la competició esportiva amb els triatletes d'elit i no es faran aquelles competicions que ens permetien celebrar una gran festa del triatló, com són el Campionat d'Espanya de grups d'edat i el Triatló de Catalunya».

«El triatló de Banyoles està molt consolidat i hi posarem tot de la nostra part per garantir que es compleixin les mesures i celebrar una competició segura per a tots, tant per als esportistes com per a la mateixa organització, d'acord amb la Secretaria General de l'Esport i la Federació Catalana de Triatló», va afegir Noguer. L'alcalde va fer una crida a gaudir del triatló «amb responsabilitat i seguint sempre les mesures: distància, mans i mascareta».

Per la seva banda, el director de competicions de la Federació Espanyola de Triatló, Jorge Garcia, va reiterar el seu agraïment a Banyoles i va recordar que «hem sigut de les primeres federacions a adoptar mesures preventives per retornar a la competició amb seguretat i amb Banyoles ho demostrarem». Garcia va afegir que «la seu estarà completament tancada i tindrem a tothom –organització, esportistes i voluntaris– registrats i identificats, així com el públic que podrà seguir la competició des de l'espai que se'ls ha reservat».

En la presentació d'ahir a l'ajuntament hi varen participar els triatletes internacionals Ivan Raña i Joan Reixach, que competiran al Campionat d'Espanya Elit i a la Copa d'Europa Júnior, respectivament, i l'extriatleta internacional Eva Ledesma, que aquesta setmana dirigeix a Banyoles la primera edició del Campus Jove de Triatló organitzat per la recent creada Associació Catalana de Clubs de Triatló, amb més de 30 triatletes infantils i cadets.