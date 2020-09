Victòria per a Lutsenko i calma entre els favorits en el Tour de França

Aleksander Lutsenko (Astana) va conquistar en solitari l'inèdit cim de la muntanya Aigoual, meta de la sisena etapa del Tour de França, en la qual va ser segon l'espanyol Jesús Herrada (Cofidis) i el britànic Adam Yates (Mitchelton) va retenir el mallot groc. Lutsenko va impedir el somni d'Herrada, impotent davant un ritme implacable del ciclista de l'Astana, qui es va presentar en meta amb temps per ajustar-se el mallot i celebrar la seva primera victòria en el Tour de França.

El vencedor va creuar la meta amb un temps de 4.32.34, en jornada ràpida que es va tancar a 42 per hora. Per darrere, exhaust, va entrar Herrada a 55 segons, «trist per haver vist opcions de guanyar». El belga Van Avermaet i l'americà Powlees a 2,15 minuts i els favorits amb Alaphilippe 1 segon per davant a 2,52.

Una altra jornada sense lluita oberta entre els favorits, tal vegada obstinats a reservar forces per a les últimes setmanes. Dia sense dificultats per a Adam Yates, que va lluir per primera vegada el mallot groc. En la general el segueixen els eslovens Roglic i Pogacar a 3 i 7 segons respectivament i la resta de favorits, amb Bernal, Mikel Landa, Dumolin i Quintana a 13. Avui, nova oportunitat per als esprinters amb la setena etapa entre Millau i Lavaur, de 188 quilòmetres.