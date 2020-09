Bounou marxa traspassat al Sevilla

El director esportiu del Sevilla, Monchi, va reconèixer durant la presentació d'Ivan Rakitic que el seu club estava «avançant molt en la negociació amb el Girona per comprar Bounou» i que el que s'estava parlant «no té res a veure amb l'opció a compra que teníem». Després d'acordar els últims serrells de l'operació, els de Montilivi van confirmar ahir el traspàs del porter marroquí al Sevilla. La seva sortida, que s'ha tancat per 4 milions d'euros més mig milió en variables, anirà bé al Girona per fer calaix i d'aquesta manera poder avançar en la confecció de la plantilla per a la nova temporada.

Bounou va signar un contracte per a les pròximes quatre temporades amb els sevillans, després de jugar-hi el curs passat en qualitat de cedit. El porter, de 29 anys, va arribar a Girona l'estiu de 2016 i va ser un dels protagonistes de l'ascens a Primera el 4 de juny de 2017. Amb el descens a Segona A, l'internacional marroquí va marxar cedit al Sevilla amb qui ha guanyat la Lliga Europa destacant amb grans actuacions. Tot i que només va disputar 18 partits amb la samarreta del Sevilla, el porter va aprofitar la lesió de Vaclik per fer-se amb la titularitat. Va mantenir la porteria a zero en 12 duels.