la junta nega «corrupció» en el cas del «BarçaGate»

?Després que El Mundo publiqués ahir que els Mossos veuen indicis de corrupció en el «Barçagate» i un sobrepreu en la contractació d'I3 Ventures, fonts del Barça varen explicar que «el club es remet, un cop més, a l'informe de l'auditoria de PriceWaterHouseCoopers (PWC), el qual conclou que no hi va haver corrupció i que no es va pagar cap sobrepreu pel servei contractat». Aquestes mateixes fonts recorden que el procediment es troba sota secret de sumari i que, per tant, «el club no ha tingut accés a l'informe objecte d'aquesta informació i, en conseqüència, no pot fer cap valoració». D'altra banda, també asseguren que «l'auditoria conclou que per part del club no es va encarregar cap servei destinat a difamar o menysprear el bon nom de persones o institucions, i que la junta directiva va ser informada en tot moment». Segons la informació d' El Mundo, els Mossos dubten de l'auditoria de PriceWaterHouseCoopers (PWC).