El malagueny Alberto Gonzalez i l'asturiana Paula Herrero, campions del Triatló Elit a Banyoles

El jove triatleta malagueny Alberto González (AI Santiago), amb un temps d' 1h45: 43, i l'asturiana Paula Herrero (AD Nàutic de Narón), amb un crono de 2h00: 37 , s'han proclamat aquest dissabte campions d'Espanya de Triatló Elit sobre distància olímpica en la prova disputada a Banyoles (Girona).



La distància olímpica contempla 1.500 metres de natació, 40 quilòmetres de ciclisme i 10 quilòmetres de cursa a peu, coberts pels esportistes sota estrictes mesures sanitàries i de seguretat per la pandèmia de COVID-19.



La prova masculina s'ha decidit en un esprint impressionant a la cursa de 10 km. entre Alberto González, el toledà Ángel Sanchez i el lleonès Kevin Tarek Viñuela, que ha portat el pes del campionat, sempre al capdavant en natació, ciclisme i carrera a peu.



En la modalitat de natació, Kevin Tarek i el navarrès Ander Noiain han estat els primers a completar el recorregut i en el segment ciclista han arribat a tenir 22 segons d'avantatge sobre el gran grup, però han estat aconseguits a la fi dels 40 km.



Tot quedava per decidir en els 10.000 metres, i un grup de sis corredors s'ha jugat el triomf. A falta de 3 km. Alberto Gonzalez, Kevin Tarek i Ángel Sanchez s'han escapat de la resta.





Un canvi de ritme demolidor a menys de cent metres de la meta ha donat la victòria a Alberto González, que fa tot just un setmana es va proclamar campió d'Espanya Sub'23 de triatló esprint. A dos segons (1h45: 45) ha entrat el toledà Ángel Sánchez, campió d'Espanya júnior de triatló i aquatló el 2019, debutant en la distància olímpica, després de superar Kevin Tarek Viñuela, que no ha pogut resistir el canvi de ritme final de les seves dues rivals i ha ocupat la tercera plaça amb 1h45: 50En categoria femenina,, que ha aconseguit la seva primera victòria en el Campionat d'Espanya, ha fet valer la seva superioritat en el tram a peu, on ha posat fi a la resistència de duatletes internacionals de la talla de la duranguesa, la toledanai la madrilenyaEn els 10 km (tres voltes a un circuit homologat) Herrera ja havia pres 40 segons d'avantatge sobre les seves perseguidores, per imposar-se amb 01:08 sobre Loizate i 01:13 sobre Varo.