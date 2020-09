Messi es queda al Barça

Leo Messi va confirmar ahir que seguirà al Barça aquesta nova temporada que finalitzarà així el seu contracte, que acaba el següent estiu, ja que malgrat voler marxar, assegura que «mai aniria a judici» contra el club. Messi viurà un últim any vestit de blaugrana malgrat demanar, per via d'un burofax, la seva sortida de franc aquest estiu i desencadenar un pols amb el club, que es va negar a deixar-lo marxar si no era amb el pagament de la seva clàusula de rescissió de 700 milions d'euros.

«Mai aniria a judici contra el club de la meva vida, per això em quedaré al Barcelona», va assegurar Messi en declaracions a Goal en una entrevista gravada al seu domicili de Castelldefels.

«Vaig dir al club, sobretot, al president, que volia marxar. Li estic dient tot l'any. Creia que era el moment de fer un pas al costat. Pensava que s'havia acabat la meva etapa a Barcelona, sentint-ho moltíssim perquè sempre vaig dir que volia acabar la meva carrera aquí», va explicar Messi. Si es queda és per no voler anar a judici, i la negociació entre l'entorn i el club no avançaven en quedar enquistades les dues parts en pols oposats. «Pensava i estàvem segurs que quedava lliure, el president sempre va dir que a final de temporada jo podia decidir si em quedava o no i ara s'agafen al fet que no ho vaig dir abans del 10 de juny», va lamentar Messi en l'entrevista.

«Resulta que el 10 de juny estàvem competint per la Lliga a la meitat del virus aquest de merda i d'aquesta malaltia que va alterar tot els calendaris. I és el motiu pel qual seguiré en el club. Ara seguiré en el club perquè el president em va dir que l'única manera de marxar-ne era pagar la clàusula de 700 milions, que això és impossible, i que després hi havia una altra manera, que era anar a judici», va dir Messi. «Jo no aniria a judici contra el Barça mai perquè és el club que estimo que em va donar tot des que vaig arribar, és el club de la meva vida, tinc feta aquí la meva vida, el Barça m'ho va donar tot i jo li vaig donar tot, mai se'm va passar pel cap portar al Barça a judici», va recalcar sobre aquest tema.



Crítiques a Bartomeu

En les seves primeres paraules, després de 2-8 contra el Bayern, Messi va explicar que ha estat un any «molt complicat» i que tenia meditada la decisió d'anar-se'n. Una decisió que es va fer pública amb un burofax que va ser l'eina que va trobar el jugador per fer pública aquesta petició de sortir, després de sentir-se menystingut, en aquest sentit, per Bartomeu i la seva Junta. «El burofax va ser per fer-ho oficial d'alguna manera. Durant tot l'any portava dient-li al president que me'n volia anar, que havia arribat el moment de buscar noves il·lusions i nous rumbs en la meva carrera. Ell em va dir: «ja parlarem, que no, que això i allò», però res. Per dir-ho d'alguna manera, el president no feia cas del que li estava dient», va explicar Messi.

«Enviar el burofax era fer oficial que marxava i que quedava lliure. No era per muntar un embolic, ni per anar en contra del club, sinó la manera de fer-ho oficial perquè la meva decisió estava presa», va reiterar Messi. Més enllà de si ho va dir més tard del 10 de juny, data límit per demanar anar-se'n gratis aquest estiu i no haver d'abonar la rescissió de 700 milions d'euros, Messi va evidenciar que el seu desig era anar-se'n. «Ho vaig dir al president i sempre em va dir que jo al final de temporada podia decidir si volia marxar o si em volia quedar, i al final no va acabar complint la seva paraula», va carregar contra Josep Maria Bartomeu.