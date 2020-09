Banyoles tanca amb èxit el cap de setmana de triatló

Avui diumenge s'ha celebrat la segona jornada del Triatló Banyoles 2020 amb la Copa d'Europa Júnior de Triatló en modalitat esprint i categories femenina i masculina, i el Campionat d'Espanya de Relleus Mixt Elit en modalitat supersprint. Com en la jornada de dissabte, totes les proves s'han disputat seguint el protocol marcat per l'Ajuntament i la Federació Espanyola de Triatló (FETRI), amb estrictes mesures de seguretat i higiene per a esportistes, organització, voluntaris i públic.

La jornada d'avui s'ha iniciat amb la Copa d'Europa Júnior, organitzada per l'European Triathlon Union (ETU), que ha consistit en un prova en modalitat sprint amb 750 metres de cursa de natació, 20 quilòmetres en bicicleta i 5 quilòmetres de cursa a peu, en circuits al voltant de l'Estany. En la prova només hi han participat triatletes espanyols i portuguesos, a causa de les restriccions de seguretat en els desplaçaments internacionals. Helena Moragas i Alexandre Montez s'han proclamat campions de les proves júnior en categories femenina i masculina. Tot seguit, en el Campionat d'Espanya de Relleus Mixt Elit ha vençut el Cidade de Lugo Fluvial.