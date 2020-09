El futbol torna per quedar-se

El futbol va tornar ahir a la demarcació per quedar-se. Després de gairebé sis mesos d'aturada per culpa de la pandèmia del coronavirus, els equips amateur i de base van tornar a l'acció en un cap de setmana carregat d'amistosos. Tot i que molts clubs ja van reprendre l'activitat amb l'inici de la pretemporada, el centenar de partits que hi ha programats representen un pas més en un període ple d'incerteses i marcat per estrictes mesures de seguretat.

A Tercera Divisió, excepte el Girona B que ja havia disputat el primer amistós a Mollet (0-1), el Banyoles, Peralada i Figueres van retrobar-se per fi sobre el terreny de joc. Els blanc-i-vermells van imposar-se al Lloret de Primera Catalana (2-0) amb els gols d'Àlex González Gonpi i Adrià Gené, de penal; mentre que els banyolins van caure per la mínima contra el Juvenil A del Girona (0-1); els xampanyers van perdre davant l'Espanyol B (4-1) a la Ciutat Esportiva Dani Jarque; i els figuerencs van disputar un triangular amb la Jonquera (1-1) de Primera Catalana i el Blanes (0-1) de Segona Catalana. A més a més, els de Javi Salamero s'enfrontaran avui al Lloret a porta tancada (19.00 hores).

Vilatenim també va acollir ahir l'amistós entre el primer equip femení figuerenc de Primera Catalana i el sènior A del Girona, que aquesta temporada fa el salt a Primera Nacional. L'estadi dels blanc-i-blaus va obrir les seves portes al públic d'una manera ben diferent al que estava acostumat. Presa de temperatura i recol·lecta les dades de tots els assistents per tenir localitzat a tothom en el cas que hi hagi algun contagi per coronavirus. A banda de recomanar als socis i aficionats que arribessin amb temps per evitar aglomeracions a l'entrada. Unes mesures de seguretat que també segueix el Municipal de Peralada. L'equip d'Albert Carbó va desplaçar-se fins a Sant Adrià del Besòs per jugar contra el filial de l'Espanyol, però el seu estadi va tornar a sentir els nervis dels dies de partit amb els amistosos del futbol base.

«Seguim les normes de seguretat que ens han marcat la Generalitat i l'Ajuntament de Peralada perquè les instal·lacions són municipals. Hem d'anar tots de la mà per complir estrictament totes les mesures. Cada dia prenem la temperatura i anotem tothom qui entra amb el seu DNI i número de telèfon per tenir una relació exacta de la gent que ha passat per l'estadi en cas de brot. Tenim el bar i tot obert, però no és l'alegria que hi havia abans», explicava el president del Peralada, Joan Padern.



Amb públic o sense

Els amistosos han servit als equips per recuperar sensacions i començar a perfilar-se per a l'estrena de la temporada. «Estic molt content per la imatge que ha donat l'equip i la predisposició dels nanos per treballar i fer les coses bé. Tenint en compte el moment on ens trobem de pretemporada, han fet un bon partit. Estaven molt segurs del que feien, tot i que hi ha hagut molts canvis a la plantilla respecte la temporada passada. Intentem donar continuïtat a la línia del curs passat i ser un equip sòlid», assegurava Axel Vizuete.

Fins ara, el Girona B ha jugat a porta tancada els dos amistosos d'aquest estiu però ahir va poder comptar amb un grapat d'espectadors a Vilablareix que, situats al Club de Pàdel, van poder veure el partit des de la distància. «No tenir a ningú al camp és una situació nova, però és el que toca i s'ha d'acceptar fins que no recuperem la normalitat a poc a poc», va afegir el tèncic blanc-i-vermell.

A diferència dels gironins, el Figueres va tenir la primera presa de contacte des del passat mes de març amb públic. «Ha vingut bastanta gent perquè érem tres equips els que interveníem i també hi havia el partit del femení, però s'han seguit totes les mesures de seguretat. S'ha recomanat que tothom segués amb el seu grup estable i portés mascareta. També s'han desinfectat les banquetes a cada canvi de partit i els juagdors que no participaven seien a la grada separats. El contacte ha estat el mínim possible», comentava Salamero. El tècnic destaca que «vam retrobar-nos amb una gran part del primer equip i poder conèixer els juvenils o jugadors a prova».