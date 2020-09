Luis Enrique: «Messi? Els clubs sempre estan per sobre de totes les persones»

Luis Enrique Martínez, extècnic del Barça i actual seleccionador espanyol, es va posicionar en el cas Leo Messi en manifestar que li «hauria agradat que arribessin a un acord amistós» perquè la grandesa del club blaugrana està «per sobre de totes les persones».

«Una reflexió general seria que els clubs estan per sobre de totes les persones, ja siguin jugadors, presidents... el Barcelona és un club dels millors del món, que ha guanyat títols sempre i amb Leo Messi en va guanyar molts, i és evident que hi ha hagut una reacció meravellosa aquests anys que s'han conquistat moltes coses», va afirmar Luis Enrique.

«Leo ha fet que el Barça creixés de manera exponencial amb un gran rendiment, però m'hauria agradat molt més que haguessin arribat a un acord les dues parts perquè tard o d'hora deixarà de jugar al Barcelona», va manifestar el seleccinador espanyol.

Per a Luis Enrique «és de ben nascut ser agraït» i va defensar que era partidari d'una altra resolució a la situació. «Tant per a un com per a un altre hauria estat positiu, m'hauria agradat molt més que l'acord hagués estat amistós».

Luis va acabar defensant la qualitat de Messi i la grandesa del Barcelona. «El dia que marxi serà una pena perquè no el tindrem a prop ni podrem veure la meravella de jugador que ha estat, és i serà, però el club també continuarà guanyant títols sense Messi perquè el Barcelona sempre ho ha fet».



Avui, Espanya-Ucraïna (21.00)

Luis Enrique va parlar sobre Messi en la roda de premsa al partit d'aquest vespre contra Ucraïna a Madrid (20.45). La selecció espanyola, renovada pel tècnic asuturià amb una fornada de joves amb Ansu Fati al capdavant, ha de confirmar avui les sensacions deixades en la visita a Alemanya, amb l'empat (1-1) en l'estrena de la Lliga de Nacions, davant la Ucraïna de Andréi Shevchenko que lidera el grup. L'aposta del seleccionador per joves valors, tindrà la seva continuïtat després de l'estrena en l'absoluta de Ansu Fati, Mikel Merino, Ferrán Torres i Óscar Rodríguez. Tot apunta a la titularitat de Sergio Reguilón i a minuts per a Adama Traoré.