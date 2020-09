L'Uni s'emporta el primer títol amb la Lliga Catalana

Novena Lliga Catalana per a l'Spar Girona que, amb dos títols de marge sobre els set que va guanyar l'històric Universitari de Barcelona, continua fent consolidant-se com el millor equip de bàsquet femení que hi ha hagut mai a Catalunya. Aquest tarda, en un Palau Blaugrana absolutament buit per les restriccions sanitàries, l'equip que entrena Èric Surís ha superat el Cadí La Seu (69-61) en un derbi que es va decidir en bona part per la superioritat física de les gironines prop de la cistella. Julia Reisingerova va ser l'MVP de la final de la Lliga Femenina-1 de fa dues temporades, justa abans de marxar a València, i avui s'ha tornat a posar la samarreta deixant clar que, per poc que es vagi posant a to físicament, serà una jugadora absolutament determinant per a les gironines.

Sense haver jugat ni un sol amistós aquesta pretemporada, l'Uni no s'ha pogut desempallegar del Cadí fins al darrer quart en un partit on les pirinenques, amb la gironina Geo Bahí de capitana, ha plantat cara posant-se per davant en el marcador amb més d'un moment. L'ofici de les gironines, el domini en el rebot (Araújo n'ha agafat 11 i ha acabat sent l'MVP de la final) i els punts de Paola Ferrari, quatre de quatre en triple, i Sonja Vasic han acabat donant el títol a les gironines.