Els Mercedes de Hamilton i Bottas sortiran des de la primera fila a Monza amb Carlos Sainz en tercer lloc

El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes) va aconseguir la pole per a la carrera del Gran Premi d'Itàlia, vuitena cita del Mundial de Fórmula 1, mentre que l'espanyol Carlos Sainz (McLaren) va repetir la seva millor posició en qualificació i sortirà tercer a Monza.

L'excel·lent treball durant tota la sessió del madrileny, que mai va baixar del quart lloc al final de cada tanda, va ser recompensat amb un lloc en la segona línia de graella, només per darrere de les dues «fletxes platejades» de Mercedes. Així, partirà per segona vegada des del tercer lloc, després de fer-ho també en el Gran Premi d'Estíria.

Amb Kvyat, Ocon, Leclerc, Räikkönen i Magnussen fora de la lluita, va donar inici una Q3 en la qual Hamilton va sortir aviat a pista per posar-se al capdavant. Una vegada més, ningú va poder fer-li ombra, gràcies a un darrer 1.18.887 amb el qual superava en l'últim moment al seu company d'equip, Valtteri Bottas -a 0.069-, i signava la seva setena pole a Monza. Per darrere, després d'una fantàstica última volta i sense intimidar-se davant els rebufs, va aparèixer Sainz, que va accelerar al màxim per ajudar-se a pujar al tercer lloc, que li permetrà sortir des de la zona neta en la segona fila de la graella. Amb això, iguala el que va fer en el Gran Premi d'Estíria, en mullat.

«Checo» Pérez l'acompanyarà en la segona línia. Max Verstappen (Red Bull) va haver de conformar-se amb el cinquè lloc, i sortirà al costat del company de Sainz, el britànic Lando Norris, sisè.