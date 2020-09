Triatló segur a Banyoles

El jove triatleta malagueny Alberto González (AI Santiago), amb un temps d'1.45: 43, i l'asturiana Paula Herrero (AD Nàutic de Narón), amb un crono de 2.00: 37 , es varen proclamar ahir campions d'Espanya de Triatló Elit sobre distància olímpica en la prova disputada a Banyoles (1.500 metres de natació, 40 quilòmetres de ciclisme i 10 quilòmetres de cursa a peu). 145 participants varen participar en una prova que, amb estrictes mesures sanitàries i de seguretat, va demostrar que l'esport de competició es pot fer malgrat la pandèmia de covid-19.

La prova masculina es va decidir en un esprint impressionant a la cursa de 10 quilòmetres entre Alberto González, el toledà Ángel Sanchez i el lleonès Kevin Tarek Viñuela, que va portar el pes del campionat, sempre al capdavant en natació, ciclisme i carrera a peu.

En la modalitat de natació, Kevin Tarek i el navarrès Ander Noiain varen ser els primers a completar el recorregut i en el segment ciclista varen arribar a tenir 22 segons d'avantatge sobre el gran grup fins que varen ser atrapats al final dels 40 quilòmetres, just abans de la darrera transició. Tot quedava per decidir en els 10.000 metres, i un grup de sis corredors es va jugar la victòria.

A falta de 3 quilòmetres, Alberto Gonzalez, Kevin Tarek i Ángel Sanchez es varen escapar de la resta. Un canvi de ritme demolidor a menys de cent metres de la meta va donar la victòria a Alberto González, que fa tot just un setmana es va proclamar campió d'Espanya sub-23 de triatló esprint. A dos segons (1.45:45) va entrar el toledà Ángel Sánchez, campió d'Espanya júnior de triatló i aquatló el 2019, debutant en la distància olímpica, després de superar Kevin Tarek Viñuela, que no va poder resistir el canvi de ritme final i va ocupar la tercera plaça amb 1.45:50.

En categoria femenina, Paula Herrero, que havia aconseguit la seva primera victòria en el Campionat d'Espanya, va fer valer la seva superioritat en el tram a peu, on va posar punt i final a la resistència de duatletes internacionals com la basca Irene Loizate, la toledana Maria Varo i la madrilenya Cecilia Santamaría. En els 10 quilòmetres a peu al votlant de l'estany, Herrero ja havia pres 40 segons d'avantatge sobre les seves perseguidores, per imposar-se amb 01:08 sobre Loizate i 01:13 sobre Varo.