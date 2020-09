Ansu Fati enlluerna amb Espanya i entra en la història

La selecció espanyola va sumar anit la seva primera victòria en la segona edició de la Lliga de Nacions de la UEFA després de golejar per 4-0 Ucraïna a l'Estadi Alfredo di Stéfano de Madrid, un duel on el protagonisme el va acaparar pràcticament el jove Ansu Fati , golejador més jove ja en la història de La Roja, que en va tenir prou amb mitja hora per desfer-se del seu rival.

El davanter del Barça va estrenar titularitat i va demostrar estar preparat per assumir aquesta responsabilitat. Des de la seva primera pilota, va mirar sempre cap a la porteria rival i va buscar desbordar. Va ser el focus d'atenció i ell no es va amagar. Va provocar el matiner penal de l'1-0, va crear, va participar, i ho va coronar amb un gol, el 3-0, que li permet entrar ja en els llibres d'història de la selecció com el més jove, amb 17 anys i 311 dies, a haver marcat. El seu partit va enfosquir fins i tot el doblet de Sergio Ramos.

Luis Enrique va refrescar el seu onze respecte al de Stuttgart, sobretot a dalt, on van formar Gerard, Dani Olmo i l'esperat Ansu Fati. Aquest només va trigar minut i mig a demostrar el que s'espera d'ell i amb una excel·lent maniobra plena de talent va provocar el penal de l'1-0, transformat per Sergio Ramos.

L'hispanoguineà no va frenar i va continuar fent mal amb un altre desbordament elèctric que no va acabar en gol per poc i un intent fins i tot de xilena. Tot això preludi del 2-0, de nou, obra de Ramos. Ucraïna no treia el cap a la porteria de David de Gea, aclaparada per la possessió i pressió locals, i no va trigar a rebre el 3-0 tot just tres minuts després, premi a la insistència d'Ansu Fati. A la segona part, amb tot decidit, el ritme va decaure però Espanya va fer el quart (Ferran) i va lamentar la lesió de Reguilón.