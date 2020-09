Dues proves més per completar amb èxit el Triatló Banyoles 2020

El Triatló Banyoles 2020 va posar el punt final ahir amb dues proves més. La primer d'aquestes, la disputa de la Copa d'Europa Júnior en modalitat esprint, que constava d'un circuit format per 750 metres de natació, 20 quilòmetres en bicicleta i cinc més de cursa a peu. Aquest recorregut el va completar en primera posició Helena Moragas (1:00.15), la guanyadora de la categoria femenina. Es va imposar per davant la portuguesa Maria Tomé (11 segons més tard) i Natalia Castro. Pel que fa a la categoria masculina, el guanyador va ser el lusità Alexandre Montez, amb un temps de 53 minuts i 16 segons. Van completar el podi Esteban Basanta (53.42) i l'olotí Joan Reixach (54.00). Cap al migdia, torn per al Campionat d'Espanya de Relleus Mixt Elit, prova que va comptar amb la participació de 32 equips, tots ells formats per dos homes i dues dones. El circuit, 250 metres de natació, 6,6 km en bicicleta i 1,6 km a peu que cada participant havia de cobrir abans de realitzar un relleu. Es va imposar el Cidade de Lugo per davant el Fast Triatlón-CN Montjuïc i el Saltoki Trikideak.