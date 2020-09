Guillem Pujeu: «Mai deixaré de lluitar per arribar a la Fórmula 1»

Com comença la història amb Lamborghini?

Quan acabo amb McLaren, comencem a parlar amb l'equip Leipert del Lamborghini Super Trofeo. El febrer vam fer un test i ens vam agradar mútuament, són molt professionals i Lamborghini estava d'acord perquè jo entrés en el seu programa de joves pilots. També és veritat que, per la situació que hem viscut, es va anunciar una setmana abans de Misano.

Precisament ha començat el calendari aquest estiu a Misano. Una vuitena i una onzena posició en les dues curses. Satisfet?

Molt. Vaig arribar a un grup de vint-i-tres pilots amb anys d'experiència i pràcticament sense entrenar. Valoro molt aquests primers resultats i la línia de progressió del cap de setmana va ser ascendent. No hi ha res que faci descartar-nos per a les primeres posicions en les pròximes proves.

Després de còrrer a Alemanya, tocarà competir a Montmeló, Spa-Francorchamps i Paul Ricard per completar el calendari. Quin objectiu es marca per a aquesta temporada?

Seguir amb la meva progressió. A Alemanya espero començar a treballar amb el simulador i poder arribar entre els cinc primers. També espero seguir agafant rodatge i preparar-me bé per competir a Barcelona. M'agradaria arribar al podi a casa.

Què representa entrar en el programa de promeses de Lamborghini?

És brutal córrer amb una marca amb tant de prestigi com Lamborghini. Amb el llistat dels pilots seleccionats, és de les millors sortides per a joves que hi ha ara mateix al món. És la marca que està més en forma i es pot permetre seleccionar els corredors que consideri adients.

En el món del motor, els pilots depenen molt directament dels patrocinadors, en especial en aquestes categories. Entenc que és un tema que preocupa.

Si no és Fórmula 1, es necessita quadrar un pressupost, més enllà d'algun programa de fàbrica. Aconseguir el suport que tinc aquest any amb Barymont i Axa, enmig de la pandèmia, ho valoro moltíssim. És un gest de confiança que només puc agrair sincerament en aquests moments.

Es nota la pèrdua de patrocinadors?

Sí, i és molt senzill comprovar-ho. Cada vegada hi ha menys pilots a totes les categories de Fórmula i GT. Va relacionat amb la falta de pressupost i la caiguda dels patrocinadors.

En l'aspecte competitiu, quina perspectiva es marca per al futur?

Tots els pilots contestem el mateix a aquesta pregunta: arribar a la Fórmula 1. Tots sabem que és molt difícil. Mai deixaré de lluitar per arribar a la F1, és el meu somni, però si he de ser més realista, voldria poder estar vinculat amb una marca, com en aquests moments amb Lamborghini. Vull seguir competint al màxim nivell i guanyar.