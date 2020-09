Messi arriba a la Ciutat Esportiva per començar la pretemporada

El davanter del Barcelona Leo Messi ha acudit aquest dilluns, a les 16:00 hores, a la Ciutat Esportiva Joan Gamper per començar la pretemporada amb el conjunt blaugrana, després que el divendres passat anunciés la seva decisió de complir finalment l'any que li queda de contracte.

Messi ha estat el primer futbolista del conjunt blaugrana a arribar aquesta tarda a les instal·lacions de Sant Joan Despí, ja que la plantilla, que aquest diumenge va gaudir d'un dia de festa, estava citada a les 17:30 hores per començar la seva segona setmana de treball.

No obstant això, l'astre argentí, que ja s'ha sotmès a la prova PCR del coronavirus com a requisit previ a la tornada als entrenaments, no es posarà immediatament a les ordres de Ronald Koeman.

Tal com estableix el protocol sanitari de Laliga, el '10' s'exercitarà en solitari durant els pròxims dies abans de començar a participar en les sessions grupals al costat de la resta dels seus companys.