Noves normes perquè el futbol sobrevisqui al context actual

A pocs dies perquè tant la Primera com també la Segona Divisió A engeguin els seus respectius campionats de la temporada 20/21, la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i La Lliga han posat fil a l'agulla per adequar-les al màxim als temps que corren. Tots dos organismes acordaven ahir la introducció d'un seguit de normes noves per fer front a l'escenari que ha plantejat la pandèmia del coronavirus. Aquestes regles formen part de la Comissió de Seguiment del Conveni de Coordinació i avui les haurà de ratificar la Comissió Gestora de la RFEF i la Comissió Delegada de LaLliga. Malgrat haver-hi alguna diferència entre totes dues parts, està previst que hi hagi llum verd.

D'entrada, es parla de la introducció d'estadis alternatius per a cadascun dels equips participants, en aquells suposats casos en els quals no puguin disputar els partits en els seus propis camps. Els clubs hauran de comunicar abans del 18 de setembre quin és el seu estadi alternatiu, que ha d'estar situat fora de la seva comunitat autònoma. Sobre el mínim de jugadors de la primera plantilla i del conjunt de l'equip per disputar cada partit, qualsevol equip n'ha de tenir un mínim de set del primer equip. Si no fos així, el matx s'acabaria suspenent.

Les noves regles també fixen els criteris a seguir a l'hora d'ajornar els partits en el cas que no es puguin disputar per culpa del coronavirus. Això passarà si un equip no disposa de 13 futbolistes entre la primera plantilla o filial, si existeix alguna prohibició de desplaçament per causes sanitàries o si les instal·lacions es tanquen amb només 48 hores de marge. Si es produeix algun d'aquests condicionants s'haurà de buscar una nova data. Els equips de Primera només podran ajornar un partit i en seran dos per als conjunts de Segona A. Això però no serà possible quan les circumstàncies que abans s'han enumerat es produeixin després de la jornada 30 a la màxima categoria i a la jornada 34 de la divisió de plata. Si un equip supera el límit de partit ajornats, o si aquests es produeixen més tard de les jornades establertes, guanyarà per 3-0 el conjunt que està en condicions de jugar. Si cap dels dos ho està, tant un com l'altre perderan el partit. És a dir, no sumaran cap punt. A tot això se li suma la possibilitat de substituir els membres del cos tècnic i de retallar els temps previs d'arribada dels equips als estadis.



Un «play-off» alternatiu

Aquesta temporada, la promoció d'ascens a Primera ha originat una guerra entre clubs liderada pel Saragossa, que ha repetit una i altra vegada que la competició havia estat adulterada. Per evitar viure una situació similar, la RFEF i La Lliga establien ahir que si el play-off no es pogués celebrar a doble partit com fins ara, tindrà més d'una fórmula alternativa. La primera, amb una final a quatre en una única seu, jugant-se a partit únic i amb tres partits en només cinc dies. També es podria disputar amb eliminatòries en seus neutrals per a les dues rondes. L'equip que el jugués sense el nombre mínim de futbolistes o que hagi superat el màxim d'ajornaments, quedarà eliminat.