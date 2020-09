Leo Messi es reincorpora al Barça i s'entrena en solitari

El davanter del Barcelona Leo Messi va anar ahir a la tarda a la Ciutat Esportiva Joan Gamper per començar la pretemporada amb el conjunt blaugrana, després que el divendres passat anunciés la seva decisió de complir finalment l'any que li queda de contracte. El serial de l'estiu ha arribat a la fi.

Messi va ser el primer futbolista del conjunt blaugrana a arribar aquesta tarda a les instal·lacions de Sant Joan Despí, ja que la plantilla, que diumenge va gaudir d'un dia de festa, estava citada per ahir a la tarda per començar la seva segona setmana de treball.

No obstant això, l'astre argentí, que ja s'ha sotmès a la prova PCR del coronavirus com a requisit previ a la tornada als entrenaments, no es posarà immeditament a les ordres de Ronald Koeman. Tal com estableix el protocol sanitari de La Lliga, el jugador argentí s'exercitarà en solitari durant els pròxims dies abans de començar a participar en les sessions grupals al costat de la resta dels seus companys.

El club, que va fer de Messi la imatge de llançament del tercer equipament de l'equip, va publicar en xarxes socials una foto de l'argentí entrenant-se en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, amb l'emoticona d'una cabra, perquè en anglès és «goat» i serveix de recurs per a the Greatest Of All Times («El millor de la història»).

Mentrestant, la situació de Messi al Barça va continuar provocant moltes reaccions com, per exemple, la del seu excompany Samuel Eto'o. El camerunès va assegurar estar «molt content» de poder continuar veient Leo Messi, al qual ha qualificat del seu «fill», en el club blaugrana i veure'l i lluitar per recuperar el títol domèstic perdut l'any passat. «Estic molt content que el meu fill Messi s'hagi quedat. Però el Barça, més enllà de Messi, necessita vuit jugadors amb l'estil del Barcelona, amb tiki-taka, i no tenir jugadors de 'box to box'», va argumentar Eto'o en la presentació de la nova temporada de La Lliga. En el mateix acte, Javier Tebas va deixar clar que hi havia preocupació a La Lliga per la possible marxa de Leo Messi, però que no era «seriosa» perquè creu que han treballat perquè «la marca i la institució estigui per sobre de jugadors i clubs», i va augurar a més una nova temporada «molt competitiva i una mica sorprenent».

«Preocupació sí, seriosa no. Volem a Leo sempre amb nosaltres, és el millor de la història del futbol, porta 20 anys en la nostra competició i m'agradaria que acabés aquí. Era preferible que segueixi amb nosaltres al fet que vagi a una altra competició, però portem treballant bastants anys perquè La Lliga com a marca i institució estigui per sobre de jugadors i clubs», va argumentar Javier Tebas.