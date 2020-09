L'Spar Girona aposta perquè l'Eurolliga no es posposi al gener

Amb el novè títol de Lliga Catalana a la butxaca i, mentre prepara el duel contra el Perfumerías Avenida en la Supercopa de dissabte a Bilbao, les mirades de l'Spar Girona es varen girar ahir cap a Munic i els dubtes de la FIBA sobre l'inici de l'Eurolliga. Sobre el paper, la principal competició europea hauria de començar a final d'aquest mes amb les eliminatòries prèvies, com per exemple la que ha de disputar l'Uni contra el Sepsi romanès, i la fase regular el 14 d'octubre. Però ahir, en una reunió telemàtica entre els clubs participants, les diferents federacions de cada país i els responsables de la FIBA, agluns equips van posar sobre la taula la possibilitat de no jugar fins al gener. «Nosaltres hem deixat clar que tenim la intenció de jugar la prèvia el mes de setembre i després, si ens classifiquem, continuar amb la competició», va explicar després de la reunió el president de l'Uni, Cayetano Pérez, que, però, va afegir que «hi ha hagut diferents postures amb clubs que prefereixen que s'ajorni la competició fins al gener i ara haurà de ser la FIBA la que analitzi les diferents opcions i prendre una decisió sobre com es disputa la competició».