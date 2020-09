El torneig de l'Estany sobreviu a la pandèmia amb el millor futbol gironí

Un any després d'haver complert mig segle, la pandèmia del coronavirus ha posat en perill la disputa de la 51a edició de l'històric Torneig de l'Estany però, finalment, el Banyoles l'ha aconseguit salvar. I no només això, sinó que ha tancat un cartell de luxe amb la presència dels dos equips gironins de Segona B (Llagostera i Olot), i un dels representants de Tercera (Figueres), a banda dels amfitrions. «És el millor torneig que es pot veure ara mateix, a falta del Girona i del Peralada, hem reunit els altres equips capdavanters de la demarcació», explicava ahir el president, Pau Teixidor. El torneig es farà finalment els dies 15 i 16 de setembre, dimarts i dimecres de la setmana que ve, amb les semifinals Llagostera-Figueres (19.30) i Banyoles-Olot (21.30) pel primer dia, i la final (21.30) l'endemà (abans es jugarà el partit de consolació pel tercer lloc, 19.30).

Teixidor reconeix que tot i la incertesa que ha marcat l'any des de l'esclat de la pandèmia «la nostra idea sempre ha sigut tirar-lo endavant. No sabíem ni el format ni els equips, ni quan es podria fer. De fet, hem canviat les dates vint vegades». Un cop es va saber que la competició de Segona B i Tercera arrancaria el 18 d'octubre va ser més fàcil acabar de perfilar el calendari. El Torneig arribarà la setmana entrant, precisament a un mes de l'inici de les lligues dels equips que el disputaran. «Per poc que es pugui volíem jugar el Torneig, té mig segle de vida, i volíem evitar que la pandèmia l'aturés. A més, jugant-lo també donem una certa estabilitat a la nova normalitat. Encara que hagués hagut de ser a partit únic, i tot i la incertesa, sempre hem tingut la intenció de no deixar d'organitzar el Torneig de l'Estany», va afegir el dirigent banyolí.

La intenció del club és que el Torneig pugui tenir públic a la grada del Miquel Coromina i Morató. Serà, això sí, amb aforament reduït, que ara s'està acabant de calcular. Teixidor explica que «complirem totes les mesures de seguretat vigents, hi haurà un registre de tothom qui entri al camp, es prendrà la temperatura, i no es podrà superar un número determinat de seguidors a la grada». L'accés dels aficionats serà gratuït. El president del Banyoles també va valorar l'equip que han fet aquest any per jugar de nou a Tercera, entrenat per Pitu Batlle: «hem fet un salt qualitatiu i ara tenim més varietat d'opcions».