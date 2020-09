El Tour entra en la segona setmana animat per la irrupció de Roglic

Una primera setmana discreta, marcada per les caigudes, polèmiques i la manca de combativitat, va donar pas a un cap de setmana pirinenc volcànic en què es va erigir en protagonista el jove eslovè Tadej Pogacar, qui va revolucionar a l'atac un Tour que lidera el seu compatriota Primoz Roglic dins d'una atapeïda general.

El Tour es va traslladar dels Pirineus a La Rochelle per gaudir ahir de la primera jornada de descans, un dia d'activitat per les proves de PCR per a tot el gran grup i els entrenaments d'un parell d'hores que realitzen els equips. La cursa va arribar a la costa il·luminada per un interès renascut en les dues etapes de Pirineus, en què alguns esquemes que semblaven sòlids es van enfonsar o es van modificar. Roglic entra a la segona setmana com a líder i ara el seu màxim rival és el colombià Egan Berna, a 21 segons.