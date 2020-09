Un Barça en reconstrucció en l'últim any de Leo Messi

Recollir els trossos que van quedar escampats per la gespa de l'Estadi da Luz de Lisboa i reconstruir un equip que acompanyi Lionel Messi en el seu últim any al Barcelona. Aquesta és la missió que tindrà Ronald Koeman com a nou director de la nau blaugrana. De moment l'operació neteja que va prometre el president ha tingut pocs resultats. Ha marxat Rakitic (Sevilla), i en breu ho haurien de fer Luis Suárez (que ultima el traspàs al Juventus) i Arturo Vidal (rumb a l'Inter).

Koeman torna a casa per fer ressorgir el totpoderós Barça. El seu contracte diu que tindrà almenys dos anys per treure'l de la decadència tot i que, amb unes eleccions a la presidència la primavera que ve, el seu futur no està ni de bon tros garantit més enllà d'aquest curs. La pugna per rellevar Josep Maria Bartomeu afegeix més inestabilitat a un club en plena transició que, com sempre, l'enfonsarà o sostindrà el que passi amb el primer equip de futbol.

Bartomeu almenys ha salvat el primer match ball i Messi complirà l'any que li queda de contracte, una cosa que semblava impensable quan l'astre argentí va sol·licitar al Barcelona, per burofax, la carta de llibertat per fitxar per un altre equip. El 10, tot i que a contracor, està disposat a fer un últim servei al Barça liderant l'esquadra blaugrana una temporada més. Ho haurà de fer sense el seu amic Luis Suárez, a qui el club li ha posat el cartell de transferible al costat d'Arturo Vidal, Samuel Umtiti i Ivan Rakitic.

El migcampista croat ja ha tornat a Sevilla, mentre que el futur del davanter uruguaià i del migcampista xilè és a Itàlia. El cas d'Umtiti sembla més complicat. El defensa francès és una ombra del que va ser des que comencessin els seus problemes al genoll esquerre fa ja més de dos anys. El club català busca al mercat un comprador incaut que assumeixi el risc i dobli l'aposta. Però aquests quatre futbolistes no són els únics que estan en el punt de mira. Moussa Wague, Jean-Clarie Todibo, Juan Miranda, Rafinha, Oriol Busquets, Carles Aleñá i Coutinho han tornat després de les seves respectives cessions i a la majoria d'ells se'ls tornarà a mostrar la porta de sortida.

Cal fer forat a la nova generació de jugadors del planter que arriben trepitjant fort i que aquest curs haurien de consolidar-se al primer equip, com el defensa Ronald Araujo, el migcampista Riqui Puig i el davanter Ansu Fati, cridat a ser un dels noms de La Lliga. Koeman també tindrà a la seva disposició dos joves talents que gaudiran de la seva primera temporada com a blaugranes: el migcampista Pedro González Pedri (Las Palmas) i el davanter Francisco Trincao (Sporting de Braga). I a un «vell rocker» amb experiència en l'elit com Miralem Pjanic (Juventus).

Al tècnic holandès encara li falta algun altre reforç. Per exemple un lateral dret i, sobretot, un 9 que substitueixi Suárez. Per rellevar l'internacional uruguaià, ja ha proposat al club el fitxatge del seu compatriota Memphis Depay (Olympique de Lió). L'altre nom de la llista és l'argentí de l'Inter de Milà Lautaro Martínez.

Amb Ousmane Dembélé ja recuperat del trencament de bíceps femoral de la cama dreta que l'ha tingut sis mesos de baixa, Ronald Koeman tindrà molt i variat on triar, una situació ben diferent de la que van viure el curs passat Ernesto Valverde, primer, i Quique Setién després.

Un equip que ha de ser protagonista i caracteritzar-se per donar-li un bon tracte a la pilota, però també per l'ordre i la disciplina tàctica que tant li agraden al preparador holandès. Tot això plasmat en el seu habitual 4-2-3-1, un dibuix que haurà d'encaixar en un Camp Nou poc habituat a ell. Ell serà l'arquitecte d'una reconstrucció obligada.