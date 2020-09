Bennet guanya la seva primera etapa al Tour

el cilista irlandès Sam Bennett (Deceuninck ) va tancar un compte pendent aconseguint la seva primera victòria en el Tour de França, en un esprint molt disputat a l'Illa de Ré que li va servir a més per enfundar-se el mallot verd, en una jornada marcada pel temor al vent que va mantenir de líder l'eslovè Primoc Roglic (Jumbo). L'etapa va comenaçar amb alleujament en l'escamot de 165 corredors perquè tots ells estaven lliures de virus, com va demostrar el resultat de les proves PCR. En canvi, sí que va donar positiu per covid-19 el director de la cursa, Christian Preudhomme, que va haver d'abandonar el seguiment en directe de les etapes.